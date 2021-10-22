https://tr.sputniknews.com/20211022/kievi-belarustan-elektrik-almamaya-cagiran-litvanya-belarustan-aldigi-elektrik-hacmini-artirdi-1050070305.html

'Kiev'i Belarus'tan elektrik almamaya çağıran Litvanya, Belarus'tan aldığı elektrik hacmini artırdı'

'Kiev'i Belarus'tan elektrik almamaya çağıran Litvanya, Belarus'tan aldığı elektrik hacmini artırdı'

Ukrayna'ya Belarus Nükleer Güç Santrali'nden elektrik ithal etmeme çağrısı yapan Litvanya'nın söz konusu santralde üretilen elektriği kullandığı ve ithalat... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T02:36+0300

2021-10-22T02:36+0300

2021-10-22T02:36+0300

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekili Andrey Gerus, Kiev'e yaptığı çağrılara rağmen Belarus'tan elektrik ithal eden Litvanya'yı eleştirdi.Facebook hesabından açıklama yapan Gerus, "Ukrayna'yı Belarus Nükleer Güç Santrali'nden elektrik satın almamaya çağıran Litvanya, bu ülkeden elektrik ithalatını ciddi oranda artırdı. Belgelere göre bu işlem Letonya üzerinden ithalat olarak gösterilse de, elektrik enerjisi fiziksel olarak Belarus'tan Litvanya'ya transfer edildi. Herkes bunu gördü ve anladı, Litvanya enerji bakanı da, Belarus'taki santralde üretilen elektrik kullandıklarını kamuoyu önünde itiraf etti" dedi.Gerus, santralin birinci güç ünitesinin devreye alınması sonrası 4 Ekim'de Litvanya'ya elektrik enerjisi transferi ciddi oranda artarken 19 Ekim'de son 6 ayın rekor seviyelerine ulaşıldığını vurguladı.

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avrupa, belarus, ukrayna, elektrik, litvanya, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)