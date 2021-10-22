Kırgızistan Türkiye'den 'Bayraktar TB2' SİHA siparişi verdi

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı idaresinin bulunduğu bina önündeki meydanda Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Birliği Hizmetleri'ne bütçeden ilk kez satın alındığı belirtilen askeri araçların teslimi için tören düzenlendi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 'Bayraktar TB2' SİHA siparişi verdiklerini ve bunların yakın zamanda kendilerine teslim edileceğini söyledi.SİHA'ların dünyada sayılı ülkede bulunduğuna işaret eden Taşiyev, "Bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. SİHA'ları kullanacak kişiler Türkiye'de eğitim gördü. Bu SİHA'lar yakında ülkemize gelecek" dedi.Taşiyev, Rusya'dan da 'Orlan-10 SİHA' satın aldıklarını ve keskin nişancı tüfekleri temin ettiklerini dile getirdi.
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Türkiye'ye 'Bayraktar TB2' silahlı insansız hava aracı (SİHA) siparişi verdiklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı idaresinin bulunduğu bina önündeki meydanda Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Birliği Hizmetleri'ne bütçeden ilk kez satın alındığı belirtilen askeri araçların teslimi için tören düzenlendi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 'Bayraktar TB2' SİHA siparişi verdiklerini ve bunların yakın zamanda kendilerine teslim edileceğini söyledi.
SİHA'ların dünyada sayılı ülkede bulunduğuna işaret eden Taşiyev, "Bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. SİHA'ları kullanacak kişiler Türkiye'de eğitim gördü. Bu SİHA'lar yakında ülkemize gelecek" dedi.
Taşiyev, Rusya'dan da 'Orlan-10 SİHA' satın aldıklarını ve keskin nişancı tüfekleri temin ettiklerini dile getirdi.