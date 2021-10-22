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Konya'da öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi tahliye edildi
Konya'da öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi tahliye edildi
Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili tutuklanan Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid U., adli... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T19:30+0300
2021-10-22T19:30+0300
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cinayet
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3 Eylül 2018 tarihinde, Konya'nın İsmil Mahallesi’nde oturan Büyükşen çiftinin evine kar maskeli bir kişi girdi. Emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen, kar maskeli kişi tarafından silahla vuruldu.Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı.Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası geçen yıl kasım ayında yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen’in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Yapılan sorgulamada Esra Taş’ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.’nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.Esra Taş’ın, Hüseyin K.’nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir’e anlattığı, Başdemir’in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.’nin evine gönderdiği öne sürüldü.Başdemir’in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.’nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, ‘kasten öldürmeye azmettirme’, Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçlarından tutuklandı.Afganistan uyruklu Abdulhamid U. serbest bırakıldıSoruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Abdullah Başdemir’in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya’dan ayrılarak Ankara’ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid U., çobanlık yaptığı çiftlikte gözaltına aldı. Konya’ya getirilen Abdulhamid U., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının “Siz mi öldürdünüz?” sorusuna “Yanlış ağabey, Allah korusun” diye yanıt verdi. Abdulhamid U., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken Abdulhamid U., bugün adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tutuklulardan Mustafa Okşen 17 Ağustos günü tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği rahatsız sonucu yaşamını yitirdi. Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir, Esra Taş ve Zekeriya Okşen’in de tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.
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konya, polis, mahkeme, cinayet, emniyet

Konya'da öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi tahliye edildi

19:30 22.10.2021
© DHABüyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi tahliye edildi
Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© DHA
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Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili tutuklanan Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid U., adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
3 Eylül 2018 tarihinde, Konya'nın İsmil Mahallesi’nde oturan Büyükşen çiftinin evine kar maskeli bir kişi girdi. Emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen, kar maskeli kişi tarafından silahla vuruldu.
Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı.
Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası geçen yıl kasım ayında yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen’in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Yapılan sorgulamada Esra Taş’ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.’nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı.
Esra Taş’ın, Hüseyin K.’nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir’e anlattığı, Başdemir’in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.’nin evine gönderdiği öne sürüldü.
Başdemir’in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.’nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, ‘kasten öldürmeye azmettirme’, Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de ‘kasten öldürmeye yardım etme’ suçlarından tutuklandı.

Afganistan uyruklu Abdulhamid U. serbest bırakıldı

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Abdullah Başdemir’in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya’dan ayrılarak Ankara’ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid U., çobanlık yaptığı çiftlikte gözaltına aldı. Konya’ya getirilen Abdulhamid U., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının “Siz mi öldürdünüz?” sorusuna “Yanlış ağabey, Allah korusun” diye yanıt verdi. Abdulhamid U., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken Abdulhamid U., bugün adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tutuklulardan Mustafa Okşen 17 Ağustos günü tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği rahatsız sonucu yaşamını yitirdi. Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir, Esra Taş ve Zekeriya Okşen’in de tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.
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