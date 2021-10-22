Kosova, 2 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Facebook hesabından açıklama yapan Osmani, "Kosova makamları, bizim kazanımlarımızı ve ABD, NATO ve AB'nin kazanımlarını yok etmeye çalışan Rusya ve bölgedeki uydularının zararlı etkisine karşı mücadelede kararlı. Kosova'nın ve bölgemizin Rusya'nın istikrar bozucu emellerinin kurbanı olmasını önlemek için ABD'li ve Avrupalı müttefiklerimizle yakın işbirliği yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Osmani, bu bağlamda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gervalla'dan iki Rus diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatını verdiğini belirtti.



Osmani, 'istenmeyen kişi' ilan edilen diplomatların Kosova'nın ulusal güvenliğine ve anayasal yapısına zarar verdiğini iddia etti.



Kosova'nın ağırlıklı olarak Sırpların yaşadığı kuzey kesiminde 13 Ekim'de Kosova polisinin eylemleri nedeniyle kargaşa yaşanmış, emniyet güçleri ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.



Olayların ardından Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, bölgedeki durumun kötüye gittiğini ve bunun Batı'nın tepkisiz kalmasından ve Priştine'ye verdiği destekten kaynaklandığını vurgulamıştı.