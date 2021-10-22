https://tr.sputniknews.com/20211022/kralice-elizabethin-saglik-durumu-hakkinda-ingiliz-hukumetinden-aciklama-1050073772.html

Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu hakkında İngiliz hükümetinden açıklama

Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu hakkında İngiliz hükümetinden açıklama

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Gillian Keegan, geceyi hastanede geçiren Kraliçe 2. Elizabeth'in iyileşmekte olduğunu ve daha iyi hissetmesini umduğunu... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T09:53+0300

2021-10-22T09:53+0300

2021-10-22T09:53+0300

dünya

hastane

sağlık

kraliçe 2. elizabeth

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İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Gillian Keegan, 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in 'ön tetkikler' için geceyi hastanede geçirmesinin ardından açıklamada bulundu.Keegan, Times Radio'ya verdiği demeçte "Hepimiz bunu duymaktan endişe duyuyoruz, ancak iyileşmekte olduğu için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.Keegan, "Harika durumda ve umarım bugün daha iyi hissediyordur" dedi.Buckingham Sarayı dün yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in doktoru tarafından dinlenmesi tavsiye edildikten sonra bir gece hastanede yattığını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211020/95-yasindaki-kralice-elizabeth-doktorlarinin-tavsiyesi-uzerine-kuzey-irlanda-ziyaretini-iptal-etti-1050012079.html

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hastane, sağlık, kraliçe 2. elizabeth