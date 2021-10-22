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Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu hakkında İngiliz hükümetinden açıklama
Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu hakkında İngiliz hükümetinden açıklama
İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Gillian Keegan, geceyi hastanede geçiren Kraliçe 2. Elizabeth'in iyileşmekte olduğunu ve daha iyi hissetmesini umduğunu... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T09:53+0300
2021-10-22T09:53+0300
dünya
hastane
sağlık
kraliçe 2. elizabeth
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İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Gillian Keegan, 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in 'ön tetkikler' için geceyi hastanede geçirmesinin ardından açıklamada bulundu.Keegan, Times Radio'ya verdiği demeçte "Hepimiz bunu duymaktan endişe duyuyoruz, ancak iyileşmekte olduğu için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.Keegan, "Harika durumda ve umarım bugün daha iyi hissediyordur" dedi.Buckingham Sarayı dün yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in doktoru tarafından dinlenmesi tavsiye edildikten sonra bir gece hastanede yattığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211020/95-yasindaki-kralice-elizabeth-doktorlarinin-tavsiyesi-uzerine-kuzey-irlanda-ziyaretini-iptal-etti-1050012079.html
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hastane, sağlık, kraliçe 2. elizabeth

Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu hakkında İngiliz hükümetinden açıklama

09:53 22.10.2021
© REUTERS / Alastair GrantKraliçe 2. Elizabeth
Kraliçe 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Alastair Grant
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İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Gillian Keegan, geceyi hastanede geçiren Kraliçe 2. Elizabeth'in iyileşmekte olduğunu ve daha iyi hissetmesini umduğunu belirtti.
İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Gillian Keegan, 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in 'ön tetkikler' için geceyi hastanede geçirmesinin ardından açıklamada bulundu.
Keegan, Times Radio'ya verdiği demeçte "Hepimiz bunu duymaktan endişe duyuyoruz, ancak iyileşmekte olduğu için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Keegan, "Harika durumda ve umarım bugün daha iyi hissediyordur" dedi.
Buckingham Sarayı dün yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in doktoru tarafından dinlenmesi tavsiye edildikten sonra bir gece hastanede yattığını duyurmuştu.
Kraliçe 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
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