https://tr.sputniknews.com/20211022/kremlin-putin-ve-bennett-arasindaki-gorusme-uzun-ve-yapiciydi-1050093855.html
Kremlin: Putin ve Bennett arasındaki görüşme uzun ve yapıcıydı
Kremlin: Putin ve Bennett arasındaki görüşme uzun ve yapıcıydı
Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ve Bennett arasında Soçi’de gerçekleşen ilk görüşmenin uzun ve yapıcı geçtiği belirtildi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T19:37+0300
2021-10-22T19:37+0300
2021-10-22T19:37+0300
dünya
rusya
vladimir putin
israil
dmitriy peskov
naftali bennett
görüşme
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett arasında gerçekleşen görüşmenin sıcak bir atmosferde ve oldukça yapıcı geçtiğini söyledi.Peskov, “Görüşme sona erdi. Çok uzun, yapıcı ve güven verici bir görüşme oldu” dedi.Peskov ayrıca, Putin ve Bennet arasındaki görüşmenin sıcak bir atmosferde gerçekleştiğini, iki liderin Suriye, İran ve Afganistan'daki durumu ele aldıklarını kaydetti.İsrailli Bakan Elkin: Bennett'in Putin ile görüşmesi ‘başarılı ve çok önemliydi’Rusya ziyareti sırasında Başbakan Naftali Bennett'e eşlik eden İsrail İnşaat ve İskan Bakanı Zeev Elkin, iki lider arasındaki görüşmeyi ‘başarılı ve çok önemli’ olarak nitelendirdi.Elkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Başbakan'ın Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı başarılı ve çok önemli görüşme beş buçuk saat sürdü. Soçi'den Şabat Şalom” ifadelerini kullandı.İsrail devlet radyosu Kan, Rusça bilen Elkin'in Putin ile yaptığı görüşmede Bennett'e tercümanlık yaptığını aktardı.'Görüşmenin planlanandan uzun sürmesi, iki lider arasındaki dostane ilişkileri gösteriyor'Moskova'daki İsrail Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ise, Putin ile Bennett arasındaki görüşmelerin beş saatten fazla sürdüğü belirtilerek, “Soçi'deki Boçarov Ruçey devlet başkanlığı rezidansında Başbakan Naftali Bennett ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan ve beş saatten fazla süren görüşme bir süre önce sona erdi” denildi.Görüşmenin ardından iki liderin rezidansın terasına çıkarak sahil yönüne doğru yürüdükleri bilgisinin paylaşıldığı açıklamanın devamında, “Görüşme sıcak ve olumlu geçti, ikili ilişkilerin bir dizi önemli konusu ele alındı. Uzun sürecek ziyaret nedeniyle Başbakan ve İsrail heyeti Şabat'ın bitiminden sonra İsrail'e uçacak” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, görüşmenin planlanandan daha uzun sürmesinin iki ülke ve liderleri arasındaki dostane ilişkilere işaret ettiğine vurgu yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211022/putin-rusya-ve-israilin-suriyede-ozellikle-terorle-mucadelede-ortusen-noktalari-var-1050080145.html
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rusya, vladimir putin, israil, dmitriy peskov, naftali bennett, görüşme
Kremlin: Putin ve Bennett arasındaki görüşme uzun ve yapıcıydı
Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ve Bennett arasında Soçi’de gerçekleşen ilk görüşmenin uzun ve yapıcı geçtiği belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett arasında gerçekleşen görüşmenin sıcak bir atmosferde ve oldukça yapıcı geçtiğini söyledi.
Peskov, “Görüşme sona erdi. Çok uzun, yapıcı ve güven verici bir görüşme oldu” dedi.
Peskov ayrıca, Putin ve Bennet arasındaki görüşmenin sıcak bir atmosferde gerçekleştiğini, iki liderin Suriye, İran ve Afganistan'daki durumu ele aldıklarını kaydetti.
İsrailli Bakan Elkin: Bennett'in Putin ile görüşmesi ‘başarılı ve çok önemliydi’
Rusya ziyareti sırasında Başbakan Naftali Bennett'e eşlik eden İsrail İnşaat ve İskan Bakanı Zeev Elkin, iki lider arasındaki görüşmeyi ‘başarılı ve çok önemli’ olarak nitelendirdi.
Elkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Başbakan'ın Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı başarılı ve çok önemli görüşme beş buçuk saat sürdü. Soçi'den Şabat Şalom” ifadelerini kullandı.
İsrail devlet radyosu Kan, Rusça bilen Elkin'in Putin ile yaptığı görüşmede Bennett'e tercümanlık yaptığını aktardı.
'Görüşmenin planlanandan uzun sürmesi, iki lider arasındaki dostane ilişkileri gösteriyor'
Moskova'daki İsrail Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ise, Putin ile Bennett arasındaki görüşmelerin beş saatten fazla sürdüğü belirtilerek, “Soçi'deki Boçarov Ruçey devlet başkanlığı rezidansında Başbakan Naftali Bennett ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan ve beş saatten fazla süren görüşme bir süre önce sona erdi” denildi.
Görüşmenin ardından iki liderin rezidansın terasına çıkarak sahil yönüne doğru yürüdükleri bilgisinin paylaşıldığı açıklamanın devamında, “Görüşme sıcak ve olumlu geçti, ikili ilişkilerin bir dizi önemli konusu ele alındı. Uzun sürecek ziyaret nedeniyle Başbakan ve İsrail heyeti Şabat'ın bitiminden sonra İsrail'e uçacak” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, görüşmenin planlanandan daha uzun sürmesinin iki ülke ve liderleri arasındaki dostane ilişkilere işaret ettiğine vurgu yapıldı.