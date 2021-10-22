https://tr.sputniknews.com/20211022/kucuk-messi-arsenal-4-yasindaki-futbolcuyu-transfer-etti-1050068214.html

'Küçük Messi': Arsenal 4 yaşındaki futbolcuyu transfer etti

'Küçük Messi': Arsenal 4 yaşındaki futbolcuyu transfer etti

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 4 yaşındaki futbolcu Zayn Ali Salman'ı kadrosuna kattı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

arsenal

çocuk

transfer

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Futbol dünyasıdan scoutların önemi gittikçe artıyor. Transfer edilen futbolcuların da yaşları düşüyor.Premier Lig ve dünyanın en büyük futbol takımlarından Arsenal, 5 yaş altı takımında oynayan Zayn Ali Salman'ı kadrosuna kattı. Salman'ın transferi Topçular'ın tarihine geçti. İngiliz temsilcisi tarihindeki en genç futbolcuyu bünyesine kattı.Zayn Ali Salman'ın eski koçu Austin Schofield, BBC'ye verdiği röportajda, "Onu yaşıtlarıyla aynı gruba koyduk ve o hepsinden iyiydi. Diğerlerinden daha iyi pas ve daha çok gol atıyordu" dedi.4 yaşındaki yetenek Instagram hesabından paylaştığı videolarla dikkatleri çekti ve büyük kulüpleri peşine taktı. Arsenal ise "küçük Messi" olarak nitelendirilen Salman'a imzayı attırdı.

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arsenal, çocuk, transfer