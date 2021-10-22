Letonya'da Rus Pervıy Kanal’ın aktarıcısının yayın lisansı iptal edildi

Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP) Başkanı İvars Abolins, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, konseyin Rus Perviy Kanal’ın ülkedeki tekrarlayıcısı olan Perviy Baltikskiy Kanal’ın yayın lisansını iptal ettiğini belirtti.Abolins, “Konsey, Pervıy Baltiyskiy Kanalının yayın lisansını üç ihlal nedeniyle iptal etme kararı aldı” ifadelerini kullandı.Pervıy Baltıyskiy Kanal’ın, başka elektronik medya kuruluşları tarafından oluşturulan programları yayınlama, programlarında haftalık Avrupa görsel-işitsel yayınlarının en az yüzde 51'ini sağlama yükümlülüğüne uymama ve programlarda halk sağlığını tehdit eden veya ciddi bir risk oluşturabilecek bilgilerin yer alması nedeniyle para cezalarına çarptırılmasının yanı sıra, yayın lisansının iptaline karar verildiği belirtildi.Baltık ülkelerinde Rus medya kuruluşlarının çalışmaları defalarca engellendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce üç Baltık ülkesinin (Estonya, Letonya ve Litvanya) bu çizgisinin koordineli olarak devam ettirildiğine dair açık emareler olduğunu duyurmuştu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Baltık ülkelerinde medya kuruluşlarına yapılan taciz vakalarının ‘Vilnius, Riga ve Tallinn’in demokrasi ve ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı oldukları konusundaki demagojik açıklamaların uygulamada ne kadar değersiz olduğunu açıkça ortaya koyduğu’ vurgulanmıştı.
Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP), Rus Perviy Kanal’ın ülkedeki tekrarlayıcısı olan Pervıy Baltiyskiy Kanal’ın yayın lisansını iptal ettiğini duyurdu.
Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP) Başkanı İvars Abolins, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, konseyin Rus Perviy Kanal’ın ülkedeki tekrarlayıcısı olan Perviy Baltikskiy Kanal’ın yayın lisansını iptal ettiğini belirtti.
Abolins, “Konsey, Pervıy Baltiyskiy Kanalının yayın lisansını üç ihlal nedeniyle iptal etme kararı aldı” ifadelerini kullandı.
Pervıy Baltıyskiy Kanal’ın, başka elektronik medya kuruluşları tarafından oluşturulan programları yayınlama, programlarında haftalık Avrupa görsel-işitsel yayınlarının en az yüzde 51'ini sağlama yükümlülüğüne uymama ve programlarda halk sağlığını tehdit eden veya ciddi bir risk oluşturabilecek bilgilerin yer alması nedeniyle para cezalarına çarptırılmasının yanı sıra, yayın lisansının iptaline karar verildiği belirtildi.
Baltık ülkelerinde Rus medya kuruluşlarının çalışmaları defalarca engellendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce üç Baltık ülkesinin (Estonya, Letonya ve Litvanya) bu çizgisinin koordineli olarak devam ettirildiğine dair açık emareler olduğunu duyurmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Baltık ülkelerinde medya kuruluşlarına yapılan taciz vakalarının ‘Vilnius, Riga ve Tallinn’in demokrasi ve ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı oldukları konusundaki demagojik açıklamaların uygulamada ne kadar değersiz olduğunu açıkça ortaya koyduğu’ vurgulanmıştı.