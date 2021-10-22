https://tr.sputniknews.com/20211022/lokomotiv-moskova-teknik-direktoru-seminden-sasirtan-hareket-verilen-madalyayi-tribune-firlatti-1050087505.html

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Semin'den şaşırtan hareket: Verilen madalyayı tribüne fırlattı

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Semin'den şaşırtan hareket: Verilen madalyayı tribüne fırlattı

Galatasaray maçı öncesinde gerçekleştirilen seremonide Lokomotiv’in efsane teknik adamı Yuri Semin madalya ile onurlandırıldı. Semin kulüp tarafından kendisine... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T16:11+0300

2021-10-22T16:11+0300

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lokomotiv moskova

spor

galatasaray

madalya

yuri semin

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Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının öncesi ilginç anlara sahne oldu. Lokomotiv-Galatasaray maçı öncesinde Rus ekibinin efsane teknik adamı stadyumda onurlandırıldı.2019/20 sezonunda Yuri Semin menajerliğinde Lokomotiv sezonu ikinci sırada tamamlamıştı. Sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala deneyimli çalıştırıcının görevine son verilmişti. O dönem kendisi için yapılmayan ödüllendirme, araya pandemi dönemi ve seyircisiz maçların da girmesiyle bu tarihe kadar uzadı.‘Beni her zaman destekleyen taraftara attım’Milliyet’in aktardığına göre, deneyimli teknik adamın yönetimindeki başarılı dönem için Lokomotiv yönetimi tarafından Yuri Semin’e gümüş madalya takdim edildi.Galatasaray maçı öncesindeki seremonide, Semin’den beklenmedik bir hareket geldi. Semin, kulüp tarafından kendisine takdim edilen madalyayı, tribünlerdeki genç bir çocuğa fırlattı. Semin bu davranışını “Madalyayı beni her zaman destekleyen taraftara attım” dedi.

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lokomotiv moskova, galatasaray, madalya, yuri semin