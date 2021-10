https://tr.sputniknews.com/20211022/mahkeme-kedilerin-velayeti-davasinda-piraye-ve-cingozun-psikolojisini-gozetti-1050074091.html

Mahkeme kedilerin velayeti davasında Piraye ve Cingöz'ün psikolojisini gözetti

Mahkeme kedilerin velayeti davasında Piraye ve Cingöz'ün psikolojisini gözetti

Mahkeme, ayrılan sevgililerin, beraberken sahiplendikleri kedilerin kimde kalacağına ilişkin davada kedilerin psikolojisini gözetti. Hazırlanan bilirkişi... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T10:21+0300

2021-10-22T10:21+0300

2021-10-22T10:21+0300

yaşam

istanbul

kedi

mahkeme

sevgili

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049853020_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_4a35b489f86ce6d1305a944e49a46982.jpg

İstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, ayrılan sevgililerin, beraberken sahiplendikleri kedilerin kimde kalacağına ilişkin davada karar verirken kedilerin psikolojilerinin nasıl etkileneceğine yönelik bilirkişi raporu aldı.Dosyadaki bilgilere göre, bir dönem beraber yaşayan çift, 2013'te ‘Piraye’, 2015'te ise gözü kör olan ‘Cingöz’ adını verdikleri kedileri sahiplendi ancak çiftin beraberliği 2016'da sona erdi.Ayrılmalarının ardından gayrimenkul danışmanı olan davacı erkek, kedilerin kendisine verilmesi talebiyle dava açtı. C.O, dava dilekçesinde kendisine yeni ev bulana ve düzenini sağlayana kadar kedileri eski kız arkadaşına bıraktığını, bu dönemde davalı kadın eve olmadığında da onları görmeyi sürdürdüğünü belirtti.Piraye’nin sosyal sorumluluk projesi ‘4 Duvar 1 Yuva’ için ilham kaynağı olduğunu, proje kapsamında satılan her portföyün satışından elde edilen danışmanlık ücretinin bir kısmıyla barınaklarda sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanların mama ihtiyacının karşılandığını kaydeden davacı, 2018'de düzenini sağlamasının ardından kedileri almak üzere mesaj attığını ancak "Kediler artık bende" yanıtını aldığını ifade etti.Davalı kadın ise cevap dilekçesinde Piraye'yi birlikte sahiplendiklerini, bulunduğunda ölmek üzere olan Cingöz’ün tedavi masraflarını ise kendisinin üstlendiğini anlattı. Kedilerin yaşamları boyunca kendisinden sadece 5 hafta ayrı kaldığını belirten kadın, kedilerin eski erkek arkadaşına ait olduğu ve onlara geçici olarak bakacağı yönünde anlaşmalarının bulunmadığını kaydetti ve davanın reddini talep etti.Mahkeme, bilirkişiye kedilerin psikolojilerinin nasıl etkileneceğini sorduİstanbul 30. Asliye Hukuk Mahkemesi, yargılama sırasında "kedilerin halihazırdaki yaşam koşullarına, birbirlerinden bağımsız yaşayıp yaşayamayacaklarına ve ayrılmaları halinde psikolojilerinin nasıl etkileneceğine" ilişkin veteriner bilirkişiden rapor hazırlamasını istedi.Bilirkişi, raporunu hazırlarken kedileri kadının evinde inceledi. Kedilerin mevcut yaşam alanında bütün ihtiyaçlarının karşılandığını, sağlıklarının yerinde olduğunu belirten bilirkişi, hayvanların yaşam alanlarının sık sık değiştirilmesinin stres oluşturacağını, Piraye’nin ortam değişikliğine kısa sürede alışabileceğini ancak kör olması nedeniyle Cingöz’ün alışmasının zor olacağını bildirdi.'Tıpkı insanlar gibi acı ve sevinç hissettikleri belirtilmektedir'Mahkeme, yargılama sonucunda erkek davacının açtığı davayı reddetti.Gerekçeli kararda Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvanların yaşam, beslenme, bakım ve kötü muameleye tabi tutulmama haklarına sahip olduklarına işaret edilerek, "Hayvanlar canlıdır ve yeme, içme, barınma gibi temel gereksinimleri vardır. Hayvanların manevi yetenekleri hususunda şu anda her şey bilinememekle birlikte, en azından duyarlı oldukları ve tıpkı insanlar gibi acı ve sevinç hissettikleri belirtilmektedir" denildi.Tarafların evlerini ayırmalarından sonra ise kedilerin bakımı ile davalı kadının ilgilendiği, masraflarını da karşıladığı belirtilen kararda, kedileri geçici olarak bıraktığını ve düzenini sağladıktan sonra geri alacağını savunan davacı erkeğin, bu dönemde kedilerin bakımı için gerekli maddi desteği vermediği ifade edildi.Kararda, "Davacı taraf, kedileri davalının zilyetliğinde bırakmış ve oldukça uzun bir süre kedilerin bakımı ve ihtiyaçları ile ilgilenmemiştir. Bu halde davalı tarafın Piraye ve Cingöz üzerinde mülkiyet hakkını kazanmış olduğunun kabulü gerekmektedir." denildi.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, kedi, mahkeme, sevgili