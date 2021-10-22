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https://tr.sputniknews.com/20211022/makas-attigi-dronla-tespit-edilen-surucuye-1339-tl-ceza-1050096822.html
Makas attığı drone ile tespit edilen sürücüye 1339 TL ceza
Makas attığı drone ile tespit edilen sürücüye 1339 TL ceza
Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube ekiplerinin drone ile trafik denetiminde, makas attığı tespit edilen sürücüye 1339 TL cezai işlem uygulandı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T21:10+0300
2021-10-22T21:10+0300
2021-10-22T21:15+0300
türkiye
trafik
gaziantep
drone
ceza
makas
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda dronla trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde özellikle cep telefonu kullanan, hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, yakın takip ve emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanırken, bazı sürücüler de dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Denetim sırasında makas atarak gelen bir sürücü ise drone ile belirlendi. Durdurulan sürücüye 1339 TL cezai işlem uyguladı.
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trafik, gaziantep, drone, ceza, makas
Makas attığı drone ile tespit edilen sürücüye 1339 TL ceza 21:10 22.10.2021 (güncellendi: 21:15 22.10.2021)
Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube ekiplerinin drone ile trafik denetiminde, makas attığı tespit edilen sürücüye 1339 TL cezai işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda dronla trafik denetimi yapıldı.
Denetimlerde özellikle cep telefonu kullanan, hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, yakın takip ve emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler tespit edildi.
Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanırken, bazı sürücüler de dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.
Denetim sırasında makas atarak gelen bir sürücü ise drone ile belirlendi. Durdurulan sürücüye 1339 TL cezai işlem uyguladı.