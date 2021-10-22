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MEB, tecrübesiz öğretmene eğitim verecek
MEB, tecrübesiz öğretmene eğitim verecek
Tecrübeli öğretmen deneyimsiz öğretmene göre sınavda bir öğrenciye fazladan 60-70 puan kazandırıyor. MEB bu sorunu çözmek için düğmeye bastı. Tecrübesi beş... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T09:23+0300
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türkiye
eğitim
meb
öğretmen
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Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, MEB, Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler liselerinde başarı oranı yüksekken İmam Hatip ve Çok Programlı Anadolu ve Mesleki ve Teknik liselerinde ise başarı oranının düşük olduğunun tespit edilmesinin ardından harekete geçti. MEB, önümüzdeki döneme yönelik bir yol haritası hazırladı. Tasarlanan 4 ayrı proje ile liseler arası oluşan başarı farkının giderilmesi hedefleniyor. Temel eğitimde 10 bin okul, İstanbul’da 750 yeni anaokulu, spor tesisi ve kütüphanesi olmayan okulların kalmaması için de düğmeye basıldı.Yeni öğretmene meslek içi eğitimBununla birlikte 20 yılın üzerinde deneyimi olan öğretmenin tecrübesi 5 yılın altında olan öğretmenlere oranla öğrenci başarısı üzerindeki etkisi açısından farkın 60-70 puan arasında olduğu belirtildi. Dünyada en iyi eğitim sistemine sahip olan Finlandiya’da bu farkın 2 puan olduğunu aktaran bakanlık aradaki puan farkını düşürmek için de bir çözüm üretti. Bakanlık deneyimsiz öğretmenlere sisteme hızla dahil olmalarını sağlamak için mesleki gelişim eğitimi verecek.
https://tr.sputniknews.com/20211006/meb-358-ogrenciyi-yurt-disina-gonderecek-1049589090.html
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eğitim, meb, öğretmen, atama

MEB, tecrübesiz öğretmene eğitim verecek

09:23 22.10.2021
© DHAöğretmen - matematik
öğretmen - matematik - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© DHA
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Tecrübeli öğretmen deneyimsiz öğretmene göre sınavda bir öğrenciye fazladan 60-70 puan kazandırıyor. MEB bu sorunu çözmek için düğmeye bastı. Tecrübesi beş yıldan az olan yeni öğretmenlere meslek içi eğitim verilerek deneyim kazandırılacak.
Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, MEB, Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler liselerinde başarı oranı yüksekken İmam Hatip ve Çok Programlı Anadolu ve Mesleki ve Teknik liselerinde ise başarı oranının düşük olduğunun tespit edilmesinin ardından harekete geçti.
MEB, önümüzdeki döneme yönelik bir yol haritası hazırladı. Tasarlanan 4 ayrı proje ile liseler arası oluşan başarı farkının giderilmesi hedefleniyor. Temel eğitimde 10 bin okul, İstanbul’da 750 yeni anaokulu, spor tesisi ve kütüphanesi olmayan okulların kalmaması için de düğmeye basıldı.

Yeni öğretmene meslek içi eğitim

Bununla birlikte 20 yılın üzerinde deneyimi olan öğretmenin tecrübesi 5 yılın altında olan öğretmenlere oranla öğrenci başarısı üzerindeki etkisi açısından farkın 60-70 puan arasında olduğu belirtildi. Dünyada en iyi eğitim sistemine sahip olan Finlandiya’da bu farkın 2 puan olduğunu aktaran bakanlık aradaki puan farkını düşürmek için de bir çözüm üretti. Bakanlık deneyimsiz öğretmenlere sisteme hızla dahil olmalarını sağlamak için mesleki gelişim eğitimi verecek.
Üniversite- Öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
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MEB, 358 öğrenciyi yurt dışına gönderecek
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