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https://tr.sputniknews.com/20211022/meksikada-bir-sehir-kendi-dijital-para-birimi-hoozieyi-piyasa-surdu-1050099255.html
Meksika’da bir şehir, kendi dijital para birimi Hoozie'yi piyasa sürdü
Meksika’da bir şehir, kendi dijital para birimi Hoozie'yi piyasa sürdü
Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Guadalajara kenti, 'Hoozie' adlı dijital para birimini piyasaya sürerek dünyada kendi dijital para birimine sahip ilk... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T22:49+0300
2021-10-22T22:49+0300
ekonomi
meksika
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dijital
para
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guadalajara
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Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Guadalajara kenti, dijital para piyasasında dünyada bir ilk gerçekleştirdi. 'Hoozie' adlı kendi dijital para birimini piyasaya süren Guadalajara, dünyada dijital para birimine sahip ilk kent oldu. Yetkililer, Hoozie’yi piyasaya sürmekteki amaçlarının kent ekonomisindeki döngüyü artırmak ve koronavirüs salgınının sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkileri karşısında önlem almak olduğunu açıkladı.Hoozie projesine 1 milyon 200 bin peso maddi destekHoozie dijital para projesi, Jalisco Eyaleti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Eyalet Bilim ve Teknoloji Kurulu ve Guadalajara Üniversitesi başta olmak üzere bir çok devlet ve özel kurumun desteğiyle gerçekleştirirken, Jalisco Eyaleti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olacağını düşündükleri projeye Bakanlık tarafından 1 milyon 200 bin peso (59 bin 410 dolar) maddi destek verildiği ifade edildi.Ayrıca Hoozie'nin piyasaya sürülmesi ile kentte yaşayan vatandaşlar ise, cep telefonlarına indirdikleri Hoozie uygulaması ile sanal para biriminin geçerli olduğu işletmelerde alışveriş yapabilecek, indirimlerden faydalanabilecek ve puan kazanacak. Blockchain teknolojisine sahip olduğu belirtilen Dijital para Hoozie’nin ise, Meksika’nın para birimi olan peso ile aynı değere sahip olması nedeniyle kripto para olmadığı kaydedildi.
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meksika, şehir, dijital, para, kripto para, dijital para, guadalajara, kent

Meksika’da bir şehir, kendi dijital para birimi Hoozie'yi piyasa sürdü

22:49 22.10.2021
© AP Photo / Rick Bowmer kripto para
 kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Rick Bowmer
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Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Guadalajara kenti, 'Hoozie' adlı dijital para birimini piyasaya sürerek dünyada kendi dijital para birimine sahip ilk kent oldu.
Meksika’nın Jalisco eyaletinde yer alan Guadalajara kenti, dijital para piyasasında dünyada bir ilk gerçekleştirdi.
'Hoozie' adlı kendi dijital para birimini piyasaya süren Guadalajara, dünyada dijital para birimine sahip ilk kent oldu.
Yetkililer, Hoozie’yi piyasaya sürmekteki amaçlarının kent ekonomisindeki döngüyü artırmak ve koronavirüs salgınının sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkileri karşısında önlem almak olduğunu açıkladı.
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11 Ekim, 10:26

Hoozie projesine 1 milyon 200 bin peso maddi destek

Hoozie dijital para projesi, Jalisco Eyaleti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Eyalet Bilim ve Teknoloji Kurulu ve Guadalajara Üniversitesi başta olmak üzere bir çok devlet ve özel kurumun desteğiyle gerçekleştirirken, Jalisco Eyaleti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olacağını düşündükleri projeye Bakanlık tarafından 1 milyon 200 bin peso (59 bin 410 dolar) maddi destek verildiği ifade edildi.
Ayrıca Hoozie'nin piyasaya sürülmesi ile kentte yaşayan vatandaşlar ise, cep telefonlarına indirdikleri Hoozie uygulaması ile sanal para biriminin geçerli olduğu işletmelerde alışveriş yapabilecek, indirimlerden faydalanabilecek ve puan kazanacak.
Blockchain teknolojisine sahip olduğu belirtilen Dijital para Hoozie’nin ise, Meksika’nın para birimi olan peso ile aynı değere sahip olması nedeniyle kripto para olmadığı kaydedildi.
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