https://tr.sputniknews.com/20211022/mesut-ozil-tepkim-macla-alakaliydi-kimseyi-hedef-almadim-1050096278.html

Mesut Özil: Tepkim maçla alakalıydı, kimseyi hedef almadım

Mesut Özil: Tepkim maçla alakalıydı, kimseyi hedef almadım

Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil, dün oynanan Royal Antwerp maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepki üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

mesut özil

fenerbahçe

vitor pereira

açıklama

yedek

antwerp

royal antwerp

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Sarı-lacivertli ekipte forma giyen Mesut Özil, Royal Antwerp maçında yedek kulübesine giderken sergilediği davranışlar hakkında açıklama yaptı.Tepkisinin maç ile alakalı olduğunu ve kimseyi hedef almadığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Sevgili Fenerbahçeliler, dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. Fenerbahçe için savaşmaya devam!" ifadelerini kullandı.

antwerp

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mesut özil, fenerbahçe, vitor pereira, açıklama, yedek, antwerp, royal antwerp