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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık 4 derece birden artacak
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık 4 derece birden artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Ekim Cuma günü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinde sıcaklıklar yer yer 4 derece birden artacak. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T06:39+0300
2021-10-22T06:38+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
sıcaklık
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmyior. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Marmara, Batı ve Orta Karadeniz için sis uyarısıBu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.2-4 derece artacakKuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, sıcaklık

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık 4 derece birden artacak

06:39 22.10.2021
© FlickrTermometre
Termometre - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Flickr
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Ekim Cuma günü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinde sıcaklıklar yer yer 4 derece birden artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmyior. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, Batı ve Orta Karadeniz için sis uyarısı

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

2-4 derece artacak

Kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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