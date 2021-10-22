https://tr.sputniknews.com/20211022/meteoroloji-acikladi-sicaklik-4-derece-birden-artacak-1050072054.html

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık 4 derece birden artacak

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık 4 derece birden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Ekim Cuma günü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinde sıcaklıklar yer yer 4 derece birden artacak. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T06:39+0300

2021-10-22T06:39+0300

2021-10-22T06:38+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

sıcaklık

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmyior. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Marmara, Batı ve Orta Karadeniz için sis uyarısıBu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.2-4 derece artacakKuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, sıcaklık