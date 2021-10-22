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Metiner: Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı
Metiner: Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı
Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten kişinin parti genel başkanı olmaması gerektiğini söyledi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T12:28+0300
2021-10-22T12:26+0300
politika
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mehmet metiner
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Metiner, bugünkü 'Nasıl bir sistem' başlıklı köşe yazısına “Elinizde iken sizi memnun eden ama başkalarının eline geçtiğinde sizi memnuniyetsizliğin ötesinde mağduriyete sevk eden bir sistem iyi ve adil bir sistem değildir” diyerek başladı.Yazısının devamında “Yönetimde istikrar için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden yanayım” diyen eski AK Parti milletvekili Metiner, yeni sistem önerilerini şöyle dile getirdi:Cumhurbaşkanıyla birlikte yardımcısı doğrudan millet tarafından seçilmelidir. CB yardımcısının 'atanmış bürokrat' olması, sistemin ruhuyla bağdaşmaz. Cumhurbaşkanının atadığı biri, Cumhurbaşkanlığı makamı için gerekli olan iradeyi gösterme gücüne sahip olamaz.'Bakanlar Meclis’ten seçilmeli'Bakanlar Meclis içinden belirlenmelidir. Bakan olarak atanan milletvekillerinin vekillikleri düşürülmemelidir. Bakanlık görevi sona erdiğinde tekrar milletvekilliği görevlerini sürdürmelidirler. Meclisin denetim görevi daha işlevsel olmalıdır. Bu sistemde kabine Millet Meclisiyle hem güçlü bir biçimde bağını sürdürmüş olur, hem de milletin taleplerinin diğer vekiller tarafından kendilerine taşınması sürecini kolaylaştırmış olur. Eski sistemde olduğu gibi yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı dilerse dışarıdan da uygun gördüğü kişileri bakan olarak atayabilir. Ama ağırlıklı olarak kabine üyelerinin Meclisin içinden seçilmesi, meclisin gücünü ve saygınlığını daha bir arttıracağı gibi siyasetin de itibarını yükseltir. Yürütmede seçilmiş güçlü isimlerin olması, bir tür siyasi balans işlevi de görür.'Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalıdır' diyen Metiner, şunları yazdı:"Parti genel başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı makamının bir kişide olması, beraberinde telafisi zor üç soruna yol açabilir. Birincisi, parti devleti algısının oluşması. İkincisi, Cumhurbaşkanının parti genel başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmalar veya verdiği demeçlerle sert siyasi tartışmaların tarafı haline gelmesi ve bu durumda kendisine oy vermeyen vatandaşlardan kopması. Bu durumda bir kısım vatandaşların devlete aidiyet bağının zayıflaması. Üçüncüsü, gündelik siyasi tartışmaların ve kavgaların tarafı olan Cumhurbaşkanının ülke meseleleri söz konusu olduğunda diğer muhalefet partilerini bir masa etrafında bir araya getirmekte yaşayacağı psikolojik ve siyasal zorluklar."'Partili aidiyet ve parti genel başkanlığı birbirinden ayrıdır'Metiner, yazısının ardından sosyal medyada da şu mesajı paylaştı:"Bir yazıda her şey anlatılmaz. Genel ilkeler ve normlar ortaya konulur. Partili aidiyet ile parti genel başkanlığı birbirinden ayrıdır. Öneriler üzerinde anlamlı ve yararlı tartışmalar yapmak yerine lüzumsuz ve boş polemiklerle uğraşmak vakit kaybıdır."
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recep tayyip erdoğan, mehmet metiner

Metiner: Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalı

12:28 22.10.2021
© Rudaw TVMehmet Metiner
Mehmet Metiner - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Rudaw TV
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Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten kişinin parti genel başkanı olmaması gerektiğini söyledi.
Metiner, bugünkü 'Nasıl bir sistem' başlıklı köşe yazısına “Elinizde iken sizi memnun eden ama başkalarının eline geçtiğinde sizi memnuniyetsizliğin ötesinde mağduriyete sevk eden bir sistem iyi ve adil bir sistem değildir” diyerek başladı.
Yazısının devamında “Yönetimde istikrar için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden yanayım” diyen eski AK Parti milletvekili Metiner, yeni sistem önerilerini şöyle dile getirdi:
Cumhurbaşkanıyla birlikte yardımcısı doğrudan millet tarafından seçilmelidir. CB yardımcısının 'atanmış bürokrat' olması, sistemin ruhuyla bağdaşmaz. Cumhurbaşkanının atadığı biri, Cumhurbaşkanlığı makamı için gerekli olan iradeyi gösterme gücüne sahip olamaz.

'Bakanlar Meclis’ten seçilmeli'

Bakanlar Meclis içinden belirlenmelidir. Bakan olarak atanan milletvekillerinin vekillikleri düşürülmemelidir. Bakanlık görevi sona erdiğinde tekrar milletvekilliği görevlerini sürdürmelidirler. Meclisin denetim görevi daha işlevsel olmalıdır. Bu sistemde kabine Millet Meclisiyle hem güçlü bir biçimde bağını sürdürmüş olur, hem de milletin taleplerinin diğer vekiller tarafından kendilerine taşınması sürecini kolaylaştırmış olur. Eski sistemde olduğu gibi yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanı dilerse dışarıdan da uygun gördüğü kişileri bakan olarak atayabilir. Ama ağırlıklı olarak kabine üyelerinin Meclisin içinden seçilmesi, meclisin gücünü ve saygınlığını daha bir arttıracağı gibi siyasetin de itibarını yükseltir. Yürütmede seçilmiş güçlü isimlerin olması, bir tür siyasi balans işlevi de görür.
'Cumhurbaşkanı parti genel başkanı olmamalıdır' diyen Metiner, şunları yazdı:
"Parti genel başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı makamının bir kişide olması, beraberinde telafisi zor üç soruna yol açabilir. Birincisi, parti devleti algısının oluşması. İkincisi, Cumhurbaşkanının parti genel başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmalar veya verdiği demeçlerle sert siyasi tartışmaların tarafı haline gelmesi ve bu durumda kendisine oy vermeyen vatandaşlardan kopması. Bu durumda bir kısım vatandaşların devlete aidiyet bağının zayıflaması. Üçüncüsü, gündelik siyasi tartışmaların ve kavgaların tarafı olan Cumhurbaşkanının ülke meseleleri söz konusu olduğunda diğer muhalefet partilerini bir masa etrafında bir araya getirmekte yaşayacağı psikolojik ve siyasal zorluklar."

'Partili aidiyet ve parti genel başkanlığı birbirinden ayrıdır'

Metiner, yazısının ardından sosyal medyada da şu mesajı paylaştı:
"Bir yazıda her şey anlatılmaz. Genel ilkeler ve normlar ortaya konulur. Partili aidiyet ile parti genel başkanlığı birbirinden ayrıdır. Öneriler üzerinde anlamlı ve yararlı tartışmalar yapmak yerine lüzumsuz ve boş polemiklerle uğraşmak vakit kaybıdır."
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