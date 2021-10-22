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https://tr.sputniknews.com/20211022/micotakis-turkiyeye-goc-mutabakatina-iliskin-yapilan-cagri-ab-bildirisine-benim-cabamla-eklendi-1050099405.html
Miçotakis: Türkiye’ye göç mutabakatına ilişkin yapılan çağrı, AB bildirisine benim çabamla eklendi
Miçotakis: Türkiye’ye göç mutabakatına ilişkin yapılan çağrı, AB bildirisine benim çabamla eklendi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’nin 2016’da Avrupa Birliği ile imzaladığı sığınmacı meselesine ilişkin mutabakata uymasına yönelik çağrının, AB... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T22:52+0300
2021-10-22T22:52+0300
dünya
türkiye
yunanistan
kiryakos miçotakis
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin 2016’da Avrupa Birliği (AB) ile imzaladığı sığınmacı meselesine ilişkin mutabakata uymasına yönelik çağrının, AB Liderler Zirvesi sonuç bildirisine kendi çabaları sonucu eklendiğini söyledi.Miçotakis, zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında "Sonuç bildirisinin, benim müdahalelerimin ardından ilk versiyonuna göre çok daha iyi olmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Türkiye’nin, 2016 AB-Türkiye Anlaşması'na uymasına yönelik çağrı ilk metinde yoktu" diyen Miçotakis, Türkiye’ye yönelik bu çağrının nihai metne kendi çabasıyla eklendiğini ileri sürdü.Miçotakis, bildiride, sığınmacı meselesinin başka amaçlar için araç olarak kullanılmamasına yönelik atıfta bulunulduğuna dikkati çekerek bunun "hem Türkiye hem de Belarus örneği açısından geçerli olduğunu" iddia etti.Yunanistan’ın sığınmacı geçişlerini engellemek için Meriç Nehri sınırında inşa ettiği duvarın masraflarını ulusal kaynaklardan karşıladıklarını dile getiren Miçotakis, "bu tür faaliyetlerin Avrupa fonlarından karşılanmaması için hiçbir neden olmadığını" söyledi.Miçotakis, Avrupa’daki enerji kriziyle birlikte Doğu Akdeniz’in enerji açısından öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek Mısır’dan doğal gaz veya elektrik temininin Avrupa’ya faydalı olabileceğini savundu.Yunanistan’ın deprem bölgesinde yer alması nedeniyle nükleer enerji üretimine uygun olmadığını ifade eden Kiryakos Miçotakis, bu enerji üretimi için elverişli koşullara sahip ülkelerin isterlerse nükleer enerji üretmelerine karşı olmadığını sözlerine ekledi.
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türkiye, yunanistan, kiryakos miçotakis

Miçotakis: Türkiye’ye göç mutabakatına ilişkin yapılan çağrı, AB bildirisine benim çabamla eklendi

22:52 22.10.2021
© REUTERS / Alexandros AvramidisKiryakos Miçotakis
Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Alexandros Avramidis
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’nin 2016’da Avrupa Birliği ile imzaladığı sığınmacı meselesine ilişkin mutabakata uymasına yönelik çağrının, AB Liderler Zirvesi sonuç bildirisine kendi çabaları sonucu eklendiğini ifade etti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye’nin 2016’da Avrupa Birliği (AB) ile imzaladığı sığınmacı meselesine ilişkin mutabakata uymasına yönelik çağrının, AB Liderler Zirvesi sonuç bildirisine kendi çabaları sonucu eklendiğini söyledi.
Miçotakis, zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında "Sonuç bildirisinin, benim müdahalelerimin ardından ilk versiyonuna göre çok daha iyi olmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Türkiye’nin, 2016 AB-Türkiye Anlaşması'na uymasına yönelik çağrı ilk metinde yoktu" diyen Miçotakis, Türkiye’ye yönelik bu çağrının nihai metne kendi çabasıyla eklendiğini ileri sürdü.
Miçotakis, bildiride, sığınmacı meselesinin başka amaçlar için araç olarak kullanılmamasına yönelik atıfta bulunulduğuna dikkati çekerek bunun "hem Türkiye hem de Belarus örneği açısından geçerli olduğunu" iddia etti.
Yunanistan’ın sığınmacı geçişlerini engellemek için Meriç Nehri sınırında inşa ettiği duvarın masraflarını ulusal kaynaklardan karşıladıklarını dile getiren Miçotakis, "bu tür faaliyetlerin Avrupa fonlarından karşılanmaması için hiçbir neden olmadığını" söyledi.
Miçotakis, Avrupa’daki enerji kriziyle birlikte Doğu Akdeniz’in enerji açısından öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek Mısır’dan doğal gaz veya elektrik temininin Avrupa’ya faydalı olabileceğini savundu.
Yunanistan’ın deprem bölgesinde yer alması nedeniyle nükleer enerji üretimine uygun olmadığını ifade eden Kiryakos Miçotakis, bu enerji üretimi için elverişli koşullara sahip ülkelerin isterlerse nükleer enerji üretmelerine karşı olmadığını sözlerine ekledi.
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