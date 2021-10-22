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https://tr.sputniknews.com/20211022/mudurune-sinirlendigi-icin-ofise-fare-birakan-calisana-alti-ay-hapis-cezasi-verildi-1050081223.html
Müdürüne sinirlendiği için ofise fare bırakan çalışana altı ay hapis cezası verildi
Müdürüne sinirlendiği için ofise fare bırakan çalışana altı ay hapis cezası verildi
İrlanda’da, müdürüne sinirlendiği için ofise iki fare bırakan çalışan, altı ay hapis cezasına çarptırıldı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T13:29+0300
2021-10-22T13:29+0300
yaşam
irlanda
euro
dışkı
fare
hapis cezası
avukat
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İrlanda County Cork’ta yaşayan ve 23 yıldır belediyede çalışan John O’Neill, şubat ayında fareleri ofis ortamına bırakarak zarara neden olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından suçlu bulundu. Mahkemede, bir konuda anlaşmazlık yaşadığı müdürüne sinirlenen O’Neill’in çalışma saatleri sonrasında binaya girip ceketinin içine gizlediği fareleri bırakırken görüldüğü güvenlik kamerası kayıtları gösterildi. Ertesi gün ofise geldiklerinde her yerde ‘dışkı’ bulan çalışanlar durumu yetkililere bildirdi, inceleme sonucunda nedeni anlaşıldı. O’Neill’in eylemi ofisin ilaçlanması dahil 3 bin Euro (33 bin 564 lira) zarara neden oldu. Bilinçli olarak fare getirdiği anlaşılan O’Neill gözaltına alındı ve dava açıldı.Avukatı, dünkü duruşmada, müvekkilinin zararı tazmin etmek için 3 bin Euro getirdiğini söyledi ve hapis cezası verilmemesini talep etti.
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irlanda, euro, dışkı, fare, hapis cezası, avukat

Müdürüne sinirlendiği için ofise fare bırakan çalışana altı ay hapis cezası verildi

13:29 22.10.2021
© Fotoğraf : Michael Erwin / Barcroft Imagesİngiltere’deki ‘tahta bacak’ fare
İngiltere’deki ‘tahta bacak’ fare - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Fotoğraf : Michael Erwin / Barcroft Images
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İrlanda’da, müdürüne sinirlendiği için ofise iki fare bırakan çalışan, altı ay hapis cezasına çarptırıldı.
İrlanda County Cork’ta yaşayan ve 23 yıldır belediyede çalışan John O’Neill, şubat ayında fareleri ofis ortamına bırakarak zarara neden olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Mahkemede, bir konuda anlaşmazlık yaşadığı müdürüne sinirlenen O’Neill’in çalışma saatleri sonrasında binaya girip ceketinin içine gizlediği fareleri bırakırken görüldüğü güvenlik kamerası kayıtları gösterildi. Ertesi gün ofise geldiklerinde her yerde ‘dışkı’ bulan çalışanlar durumu yetkililere bildirdi, inceleme sonucunda nedeni anlaşıldı.

O’Neill’in eylemi ofisin ilaçlanması dahil 3 bin Euro (33 bin 564 lira) zarara neden oldu. Bilinçli olarak fare getirdiği anlaşılan O’Neill gözaltına alındı ve dava açıldı.
Avukatı, dünkü duruşmada, müvekkilinin zararı tazmin etmek için 3 bin Euro getirdiğini söyledi ve hapis cezası verilmemesini talep etti.
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