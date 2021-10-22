https://tr.sputniknews.com/20211022/mudurune-sinirlendigi-icin-ofise-fare-birakan-calisana-alti-ay-hapis-cezasi-verildi-1050081223.html

Müdürüne sinirlendiği için ofise fare bırakan çalışana altı ay hapis cezası verildi

Müdürüne sinirlendiği için ofise fare bırakan çalışana altı ay hapis cezası verildi

İrlanda’da, müdürüne sinirlendiği için ofise iki fare bırakan çalışan, altı ay hapis cezasına çarptırıldı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T13:29+0300

2021-10-22T13:29+0300

2021-10-22T13:29+0300

yaşam

irlanda

euro

dışkı

fare

hapis cezası

avukat

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İrlanda County Cork’ta yaşayan ve 23 yıldır belediyede çalışan John O’Neill, şubat ayında fareleri ofis ortamına bırakarak zarara neden olduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından suçlu bulundu. Mahkemede, bir konuda anlaşmazlık yaşadığı müdürüne sinirlenen O’Neill’in çalışma saatleri sonrasında binaya girip ceketinin içine gizlediği fareleri bırakırken görüldüğü güvenlik kamerası kayıtları gösterildi. Ertesi gün ofise geldiklerinde her yerde ‘dışkı’ bulan çalışanlar durumu yetkililere bildirdi, inceleme sonucunda nedeni anlaşıldı. O’Neill’in eylemi ofisin ilaçlanması dahil 3 bin Euro (33 bin 564 lira) zarara neden oldu. Bilinçli olarak fare getirdiği anlaşılan O’Neill gözaltına alındı ve dava açıldı.Avukatı, dünkü duruşmada, müvekkilinin zararı tazmin etmek için 3 bin Euro getirdiğini söyledi ve hapis cezası verilmemesini talep etti.

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irlanda, euro, dışkı, fare, hapis cezası, avukat