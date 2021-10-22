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Yıkamaya getirilen halı servet değerinde çıktı: 'Diğer eşi Topkapı Sarayı'nda'
Yıkamaya getirilen halı servet değerinde çıktı: 'Diğer eşi Topkapı Sarayı'nda'
Halıcılık ile uğraşan Bülent Çakırhan'a yıkamaya getirilen halı servet değerinde çıktı. Halı ustalarından Zareh Penyamin'in dokuduğu halı, İstanbul... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T13:06+0300
2021-10-22T13:10+0300
yaşam
halı
topkapı sarayı
yıkamak
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Kumkapı halılarının öncü ustaları Agop Kapucuyan ve Zareh Penyamin gibi önemli halı ustalarının yaptığı nadide örneklerden dünyada yalnızca 60 tane bulunuyor.Bu halılardan biri ise 30 yıldır halıcılık yapan Bülent Çakırhan'ın ayağına geldi. Müşterisinin yurtdışından 35 sene önce aldığı halı yıkatılmak için Çakırhan'a getirildi.Köşesinde ustasının imzası varHalıyı görünce şok olduğunu belirten Çakırhan, hemen satın almak için teklifte bulunduğunu belirtti. Halıyı satın aldıktan sonra ilk işi elle yıkamak oldu. Yıkadıktan sonra halının değeri daha çok arttı. Çünkü üzerindeki figür ve desenler belirginleşti.Üzerinde 4 ayet bulunan halı Zareh Penyamin tarafından dokundu. Agop Kapucuyan'ın çırağı olan Penyamin, halının sol alt köşesine ustasına teşekkür mahiyetinde 'Agop' ismini işledi.21-24 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da düzenlenen '4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergilenen halı yaklaşık 110 yaşında.Bir diğer eşi Topkapı Sarayı'nda bulunan halının piyasa değeri ise yaklaşık 150 bin dolar.'Bu halıları genelde müzelerde görebiliriz'Halıyı kendisine müşterisinin getirdiğini belirten Çakırhan, "Genelde eski halıların yıkama ve tadilat işlerini yapıyoruz. Bu halıyı da bize müşterimiz gönderdi. Halı geldiğinde 2 taneydi ben gördüğümde şok oldum çünkü bu halıları genelde müzelerde görebiliriz. Hemen halının sahibini aradım hikayesini öğrendim. Sahibi de halının değerinin bilincindeydi. Halıyı yıkadık ve satmayı düşünür müsünüz diye teklifte bulunduk ve kabul etti halıyı satın aldık" dedi.Bu halının fiyatı 150 bin dolar ila 200 bin dolar arasında"Çakırhan, Zareh Penyamin'in ustasından daha iyi işler çıkardığını anlattı:"Bu halı Kumkapı ipek halısı. Kumkapı ipek halısı genelde 1800 ila 1940 yılları arasında yapılır. Genelde Ermeni ustalar bu halıları işliyor. Sultan Abdülmecid, halıya çok meraklı bir padişah. Abdülmecid Feshane'de Ermeni ustalara tezgahlar kurdurtuyor ve burada saray için halılar yaptırıyor. Dünyada en iyi halı sanatıyla ünlü olan kişilerden biri Zareh Penyamin olarak biliniyor. Penyamin, Agop Kapucuyan'ın çırağı ancak ustasından daha iyi işler çıkartmış dünyaca halıları biliniyor. Penyamin yıllarca saray için halılar dokuyor.Osmanlı'dan sonra Penyamin artık kendisi için halı dokuyor ve piyasaya sürüyor. Toplam dokuduğu 60 halı olduğu söyleniyor. Her halıda farklı desenler figürler kullanıyor. Bu halı çok kıymetli ve çok nadir. Hayatım boyunca bir daha göremeyeceğim bir halı. Avrupa'da mezatlarda bu halının fiyatı 150 bin dolar ila 200 bin dolar arasında değişiyor. Bu halı da o fiyatları görür gibi geliyor."
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halı, topkapı sarayı, yıkamak

Yıkamaya getirilen halı servet değerinde çıktı: 'Diğer eşi Topkapı Sarayı'nda'

13:06 22.10.2021 (güncellendi: 13:10 22.10.2021)
© DHAZareh Penyamin'in dokuduğu halı
Zareh Penyamin'in dokuduğu halı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© DHA
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Halıcılık ile uğraşan Bülent Çakırhan'a yıkamaya getirilen halı servet değerinde çıktı. Halı ustalarından Zareh Penyamin'in dokuduğu halı, İstanbul Yenikapı'daki '4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergileniyor.
Kumkapı halılarının öncü ustaları Agop Kapucuyan ve Zareh Penyamin gibi önemli halı ustalarının yaptığı nadide örneklerden dünyada yalnızca 60 tane bulunuyor.
Bu halılardan biri ise 30 yıldır halıcılık yapan Bülent Çakırhan'ın ayağına geldi. Müşterisinin yurtdışından 35 sene önce aldığı halı yıkatılmak için Çakırhan'a getirildi.

Köşesinde ustasının imzası var

Halıyı görünce şok olduğunu belirten Çakırhan, hemen satın almak için teklifte bulunduğunu belirtti. Halıyı satın aldıktan sonra ilk işi elle yıkamak oldu. Yıkadıktan sonra halının değeri daha çok arttı. Çünkü üzerindeki figür ve desenler belirginleşti.
Üzerinde 4 ayet bulunan halı Zareh Penyamin tarafından dokundu. Agop Kapucuyan'ın çırağı olan Penyamin, halının sol alt köşesine ustasına teşekkür mahiyetinde 'Agop' ismini işledi.
21-24 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da düzenlenen '4. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde sergilenen halı yaklaşık 110 yaşında.
Bir diğer eşi Topkapı Sarayı'nda bulunan halının piyasa değeri ise yaklaşık 150 bin dolar.

'Bu halıları genelde müzelerde görebiliriz'

Halıyı kendisine müşterisinin getirdiğini belirten Çakırhan, "Genelde eski halıların yıkama ve tadilat işlerini yapıyoruz. Bu halıyı da bize müşterimiz gönderdi. Halı geldiğinde 2 taneydi ben gördüğümde şok oldum çünkü bu halıları genelde müzelerde görebiliriz. Hemen halının sahibini aradım hikayesini öğrendim. Sahibi de halının değerinin bilincindeydi. Halıyı yıkadık ve satmayı düşünür müsünüz diye teklifte bulunduk ve kabul etti halıyı satın aldık" dedi.
Bu halının fiyatı 150 bin dolar ila 200 bin dolar arasında"
Çakırhan, Zareh Penyamin'in ustasından daha iyi işler çıkardığını anlattı:
"Bu halı Kumkapı ipek halısı. Kumkapı ipek halısı genelde 1800 ila 1940 yılları arasında yapılır. Genelde Ermeni ustalar bu halıları işliyor. Sultan Abdülmecid, halıya çok meraklı bir padişah. Abdülmecid Feshane'de Ermeni ustalara tezgahlar kurdurtuyor ve burada saray için halılar yaptırıyor. Dünyada en iyi halı sanatıyla ünlü olan kişilerden biri Zareh Penyamin olarak biliniyor. Penyamin, Agop Kapucuyan'ın çırağı ancak ustasından daha iyi işler çıkartmış dünyaca halıları biliniyor. Penyamin yıllarca saray için halılar dokuyor.
Osmanlı'dan sonra Penyamin artık kendisi için halı dokuyor ve piyasaya sürüyor. Toplam dokuduğu 60 halı olduğu söyleniyor. Her halıda farklı desenler figürler kullanıyor. Bu halı çok kıymetli ve çok nadir. Hayatım boyunca bir daha göremeyeceğim bir halı. Avrupa'da mezatlarda bu halının fiyatı 150 bin dolar ila 200 bin dolar arasında değişiyor. Bu halı da o fiyatları görür gibi geliyor."
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