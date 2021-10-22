https://tr.sputniknews.com/20211022/nato-ilk-kez-yapay-zeka-stratejisi-gelistirme-konusunda-anlasti-1050083165.html

NATO ilk kez yapay zeka stratejisi geliştirme konusunda anlaştı

NATO ilk kez yapay zeka stratejisi geliştirme konusunda anlaştı

NATO savunma bakanları toplantısının son gününde ittifakın ilk yapay zeka stratejisini geliştirme konusunda anlaştığı açıklaması geldi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T14:14+0300

2021-10-22T14:14+0300

2021-10-22T14:51+0300

savunma

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yapay zeka

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İttifakın ilk yapay zeka stratejisinin oluşturulması konusunda anlaşmaya vardığını duyuran NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, şunları söyledi:"Bugün, müttefikler bir NATO inovasyon fonu kurmak için anlaşma imzaladı. Bu fonun, ittifak genelinde yeni ortaya çıkan yıkıcı teknolojiler üzerinde çalışan yenilikçi girişimcilere bir milyar euro yatırım yapmasını bekliyorum." "Yeni teknolojiler dünyamızı ve güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor. NATO'nun yeni inovasyon fonu, müttefiklerin güvenliğimiz için kritik önemdeki en son teknoloji ve yetenekleri ıskalamamasını sağlayacak."Fonun ittifakın 2023'te hayata geçmesi planlanan Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı (DIANA) isimli yeni girişiminin bir parçası olacağını belirten Stoltenberg, 'DIANA'nın teknoloji deneme merkezleri ve hızlandırıcı tesisleri ağı yaratılacağını, böylece ittifakın güvenliği ve Avrupa-Kuzey Amerika arasındaki teknolojik bağların güçlendirilmesi için sivil inovasyondan daha iyi yararlanılacağını' aktararak şöyle devam etti:"Müttefikler ilk yapay zeka stratejimizi kabul etti. Strateji, uluslararası hukuka uygun olarak yapay zekanın sorumlu kullanımı için standartlar belirleyecek, yaptığımız işte yapay zekanın benimsenmesini nasıl hızlandıracağımızın ana hatlarını çizecek, bu teknolojiyi nasıl koruyacağımızı belirleyecek ve düşmanların yapay zeka kullanımının yol açtığı tehditleri ele alacak."

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