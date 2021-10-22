https://tr.sputniknews.com/20211022/nato-rusya-karsiti-plan-onayliyor-ama-pratikte-ittifakta-ciddi-gorus-ayriliklari-goruyoruz-1050138163.html

'NATO, Rusya karşıtı planı onaylıyor ama pratikte ittifakta ciddi görüş ayrılıkları görüyoruz'

'NATO, Rusya karşıtı planı onaylıyor ama pratikte ittifakta ciddi görüş ayrılıkları görüyoruz'

Prof. Ünal’a göre, NATO'nun Rusya karşıtı mastır planında yenilik yok, ittifaktaki kutuplaşmalara da deva değil. Yunanistan'ın Fransa ile Türkiye karşıtı... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T21:24+0300

2021-10-22T21:24+0300

2021-10-25T00:36+0300

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hasan ünal

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Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısı, Rusya ile temsilciliklerin kapatılması krizi eşliğinde gerçekleştirilirken, Transatlantik İttifakının, Karadeniz'e odaklanan Rusya karşıtı master planda uzlaşması dikkat çekti. Avupa-Atlantik bölgesinde caydırıcılığı pekiştirecek ayrıntılı bölgesel planlar eşliğinde daha fazla silahlanma ve Rusya sınırlarına yaklaşma öngörülüyor.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Moskova karşıtı mesajlar verdiği Gürcistan, Ukrayna ve Romanya turunun ardından düzenlenen NATO toplantısında, yapay zeka stratejisi geliştirmek dahil inovasyon fonunda uzlaşılırken, ittifakın AB ile ilişkilerini daha yakınlaştırmaya yönelik ortak bildiri hazırlığı vurgulandı. Toplantı sonrasında Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine 30 NATO müttefikinin karar vereceğini söylerken, Rusya'nın 'endişelenmemesi gerektiğini' savundu. Stoltenberg, NATO'nun 30 yıllık genişlemesinin Avrupa çapında barış ve istikrara katkı yaptığını da iddia etti.NATO üyesi Yunanistan'ın Fransa ve ABD ile ikili savunma anlaşmalarının dikkat çektiği bir dönemde toplantı vesilesiyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü.NATO toplantısı, ABD ve ittifakın olası Karadeniz hamleleri ve Türkiye'nin pozisyonunu Maltepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Ünal ile konuştuk.‘NATO’nun içerisindeki gündeme hiçbir ülke ‘hayır’ demeyecek ancak kutuplaşmalar devam edecek’Prof. Hasan Ünal'a göre, NATO toplantısı ve Rusya karşıtı planın onaylanması, Kırım'la başlayan krizin devamı niteliğide. NATO'nun Karadeniz vurgularının zaten var olduğunu belirten Ünal, ittifakın Rusya’yı karşı hamle yapması için zorlanan bir tavır sergilediği görüşünde. Ünal, NATO üyesi ülkelerin oluşturulan gündeme hayır demeyeceğini ancak ittifak içerisindeki kutuplaşmaların devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.‘NATO ülkeleri arasında iş pratiğe döküldüğünde çok ciddi görüş ayrılıkları olduğunu görüyoruz’Batı'nın 'istikrar ve demokrasi taşıyıcılığı' gündeminin altının pek de dolmadığını anımsatan Ünal, geçtiğimiz bahar aylarında Ukrayna üzerinden kopartılan fırtınada ittifak içerisinde ortaya çıkan ciddi görüş ayrılıklarını vurguladı:“Batının istikrar algısıyla Amerika da Ortadoğu’ya istikrar götürüyordu, ülkeleri demokratikleştiriyordu. Dolayısıyla bu ifadeler, bunların karşılığı olan alandaki gelişmeler çoğu zaman aynı olmuyor. İstikrar geldi ama aynı zamanda gelmedi. Mesela NATO genişlemeseydi Rusya’nın bu denli askeri karşılıklar veren şekilde yeniden gelişine şahit olunmayacaktı. Rusya bir üzerine gelen tehdit ve tehlike karşısında karşılık verme psikolojisine girdi. Hem politik hem silah teknolojisiyle hem de diğer alanlarda sert karşılıklar da veriyor. NATO üyesi ülkelerin hepsi aynı anda NATO toplantılarında Rusya konusunda bunları söylüyorlar. Ama bunların bir politik ayağa nasıl dönüştürüleceğine ilişkin tartışmalar başladığında ya da Amerika’nın geçen Nisan ayında başlattığı Ukrayna krizi örneğinde olduğu gibi iş pratiğe geldiğinde aralarında çok ciddi görüş ayrılıkları olduğunu görüyoruz. Örneğin NATO’ya sonradan katılan Doğu Avrupa ülkeleri Amerika’nın peşine takılıp neredeyse Rusya’ya karşı Ukrayna’yı kışkırtarak askeri bir krize sebep olacak derecede istekli görünürken AB’nin büyük ülkeleri Fransa ve Almanya o kadar istekli görünmüyorlar. (Eske ABD Avrupa Kuvvetleri komutanı) Ben Hodges da konuşuyor, uluslararası ajanslar işlerine gelene yer veriyor. Türkiye’nin F-16 alımıyla ilgili olarak Amerika’ya yaptığı başvuruları değerlendiren tweetler atıp yazılar yazıyor. Türkiye’yi PKK/PYD yüzünden Suriye’de tutuyorsun. Kaldı ki Türkiye, Suriye’de bir askeri yığınak yapmak durumunda olmasa da denizde Rusya’yı rahatsız edecek derecede çok büyük bir askeri yığınak yapmak taraftarı değil. Montrö’ye tam anlamıyla uyma taraftarı."'Genişleme daha ne kadar gidecek? Bu kadar geniş ittifakta ortak çıkar belirlemek kolay mı?'Ünal, Rusya'yı kışkırtma duruşunun istikrara katkı yapmayacağını vurgularken, NATO'nun mütemadiyen genişleme stratejisinin de anlamsız olduğu değerlendirmesinde bulundu. "Belarus’u da alalım, Ukrayna’yı alalım. Olmazsa Rusya çok büyük, parçalansın, onları da alalım. Batı dünyası hayal dünyası zengin insanlarla dolu" diyen Ünal, Soğuk Savaş organizasyonu olan AB'nin de nereye kadar gideceğinin belli olmadığı görüşünü dile getirdi:'Akıl almaz işler yapıyoruz Türk dış politikasının toptan bir gözden geçirilmeye ihtiyacı var'Ünal'a göre Yunanistan'ın Fransa ile askeri anlaşma ABD ile yaptığından farklı. Atina'nın Paris'le tamamen Türkiye karşıtlığı üzerinden hareket ettiğini söyleyen Ünal, ABD'yle yapılan anlaşmanın odağında ise Rusya'nın bulunduğunu söyledi. Yunanistan'ın böylelikle kendisini ABD'nin Rusya'yı çevreleme politikasının uzak karakolu haline getirdiğini söyleyen Ünay, bu durumda Türkiye'nin de Moskova ile yeni vizyon geliştirmesinin uygun olacağını söyledi. Ancak Ünal, Ankara'nın Ukrayna ve Doğu Avrupa'da aynı zamanda Rusya'yı kızdıracak adımlar attığını belirtirken, "Akıl almaz işler yapıyoruz. Türk dış politikasının toptan bir gözden geçirilmeye ihtiyacı var. Eğer bunu yapmazsa çok kutuplu dünyada pinpon topuna döner, önüne gelen bir tane vurur. Görüntü ona döndü" diye konuştu:'Armudun sapı üzümün çöpü demeden bu konularda süratli hareket etmek lazım'Hasan Ünal, Türkiye'nin Mısır'la bir türlü rayına sokulamayan ilişkilerinde de aynı durumun geçerli olduğu görüşünde. Mısır'ın Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi ile giderek ilerlettiği ilişkilerine dikkat çeken Ünal, Ankara'nın ise Kahire'ye hala 'sen akılsızsın, çıkarlarının nerede olduğunu bilmezsin...' mealinde diplomasi dışı söylemlerle çıkışmasını eleştirdi. Suriye politikasının elle tutulur bir yanının da bulunmadığını anımsatan Ünal, bunca gelişme yaşanırken Ankara'nın Moskova'yı kazanamamasının sorgulanması gerektiğini vurguladı:"Mesela Mısır ile aramızda uzlaşmaya engel ne var? Armudun sapı üzümün çöpü demeden bu konularda süratli hareket etmek lazım. Yoksa Atina’da Rumlar Sisi ile bir araya geliyor. Sonra yeniden onlara karşı bildiri yayımlıyoruz. Bildiride Rum ve Yunanistan tarafını şiddetle eleştiriyor, -tamam devam edelim, haklı sebeplerimiz var- ama bildirinin Mısır ile ilgili bölümünde kendi çıkarlarının nerede olduğunu hala anlamamış olması, bir devlete böyle denir mi? Karşınızdaki bir devlete, ‘Sen akılsızsın’ diyorsunuz. Bu ifadelerden kaçınmak lazım. Vaktiyle Mısır’ın en fazla itiraz ettiği şeyler, ‘Bana akıl verme, ben çıkarlarımın nerede olduğunu biliyorum. Ama sen bana tehdit oluşturuyorsun, her yerde, ideolojik, Libya’ya gelişini batıdan kuşatma diye görüyorum, sen de bunu böyle diye yapıyorsun. O yüzden ben de karşı tedbirler alıyorum. Dolayısıyla benimle uzlaşacaksan bütün bunların yolu yordamı var, bu şekilde olursa olur’ diyordu. Biz hala Mısır’a akıl veren taraftayız. Bunun yerine daha yumuşak ifadeler kullanılamaz mı? Mısır gibi dost ve kardeş bir ülkenin bu gibi girişimlerden en kısa zamanda uzak kalacağı beklentisiyle…’ denebilir. Suriye’deki mevcut politikanın elle tutulan bir yanı var mı? Yok. Bir yandan Suudilerle uzlaştığımızı söylüyoruz, bir yandan Suudilerle, BAE ile Yunanistan’ın askeri işbirliğinin devam ettiğini görüyoruz. Demek ki hala birtakım tortular, sıkıntılar var. Bunları izale edecek tedbirler de yeterince hızlı bir şekilde alınmıyor demek ki. Yunanistan Amerika ve Fransa ile işbirliğinde, Amerika ile işbirliğinin Rusya tarafında çok rahatsızlık yarattığını da söylemek lazım. Ama aynı Rusya’yı biz kazanamıyoruz. Rus basınına bakıyorum, son zamanlarda Kremlin üzerinde büyük bir baskı kurmaya çalışıyorlar, 'Türkiye’nin Kırım politikası ne demek' diye. Öyle bir noktaya geldiler ki Türkiye galiba Kırım’ı kendisi istiyor da böyle yapıyor diye.”

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radyo, rusya, nato, ceyda karan, radyo, eksen, hasan ünal