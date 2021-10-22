New York'taki Türkevi binası önünde 'şüpheli paket' alarmı

Polis, şüpheli bir paket nedeniyle New York'taki BM Genel Merkezi'nin yakınındaki bir bölgeyi güvenlik kordonu altına aldı. Bomba imha ekiplerinin olay yerine gittiği bilgisi paylaşıldı.Olay yerinden gelen bir video, NYPD'nin bölgeyi güvenlik çemberi altına aldığını gösteriyor.Öte yandan, şüpheli paketin BM Genel Merkezi yakınındaki Türk Evi'nin önünde tespit edildiği belirtildi.Polisin paylaştığı ön bilgilere göre, cismin bir koli çiçek olduğu ortaya çıktı. Kolluk kuvvetleri şu ana kadar daha fazla bilgi vermeyi ise reddetti.
New York Polisi, 'şüpheli paket' tespit edilmesi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi yakınında bulunan Türk Evi binasını güvenlik çemberine aldı. İncelemeler sonucunda şüpheli maddenin bir koli çiçek olduğu ortaya çıktı.
Polis, şüpheli bir paket nedeniyle New York'taki BM Genel Merkezi'nin yakınındaki bir bölgeyi güvenlik kordonu altına aldı.
Bomba imha ekiplerinin olay yerine gittiği bilgisi paylaşıldı.
Olay yerinden gelen bir video, NYPD'nin bölgeyi güvenlik çemberi altına aldığını gösteriyor.
Öte yandan, şüpheli paketin BM Genel Merkezi yakınındaki Türk Evi'nin önünde tespit edildiği belirtildi.
There is a suspicious package in front of the Turk Evi (Turkish House) in New York City -near UN building. The suspicious PKG was called into police around 12pm. Bomb squad is on its way to the scene. @NYPDnews have cleared a 2 block area around the mission. @TRConsulNYpic.twitter.com/PnlSmUkY1B