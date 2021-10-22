https://tr.sputniknews.com/20211022/new-yorktaki-bm-genel-merkezi-onunde-supheli-paket-alarmi-1050095941.html

New York'taki Türkevi binası önünde 'şüpheli paket' alarmı

New York'taki Türkevi binası önünde 'şüpheli paket' alarmı

New York Polisi, 'şüpheli paket' tespit edilmesi üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi yakınında bulunan Türk Evi binasını güvenlik çemberine aldı... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T20:21+0300

2021-10-22T20:21+0300

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dünya

new york

birleşmiş milletler (bm)

polis

nypd

şüpheli paket

bina

abd'de şüpheli paket alarmı

türk evi

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Polis, şüpheli bir paket nedeniyle New York'taki BM Genel Merkezi'nin yakınındaki bir bölgeyi güvenlik kordonu altına aldı. Bomba imha ekiplerinin olay yerine gittiği bilgisi paylaşıldı.Olay yerinden gelen bir video, NYPD'nin bölgeyi güvenlik çemberi altına aldığını gösteriyor.Öte yandan, şüpheli paketin BM Genel Merkezi yakınındaki Türk Evi'nin önünde tespit edildiği belirtildi.Polisin paylaştığı ön bilgilere göre, cismin bir koli çiçek olduğu ortaya çıktı. Kolluk kuvvetleri şu ana kadar daha fazla bilgi vermeyi ise reddetti.

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new york, birleşmiş milletler (bm), polis, nypd, şüpheli paket, bina, abd'de şüpheli paket alarmı, türk evi