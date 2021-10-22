https://tr.sputniknews.com/20211022/oso-gruplarinin-kontrolundeki-azezde-cok-eslilik-dernegine-onay-1050090377.html

ÖSO gruplarının kontrolündeki Azez'de 'Çok Eşlilik Derneği'ne onay

ÖSO gruplarının kontrolündeki Azez'de 'Çok Eşlilik Derneği'ne onay

Suriye-Türkiye sınırı yakınında ve ÖSO gruplarının kontrolünde bulunan Azez kentinde, savaşta 'eşini kaybetmiş kadın nüfusun artması' gerekçe gösterilerek... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T17:12+0300

2021-10-22T17:12+0300

2021-10-22T17:12+0300

dünya

suriye

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azez

çok eşlilik

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Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bir konumda ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolünde bulunan Azez kentinde çok eşliliği özendirmek için 'Çok Eşlilik Derneği' kuruldu.Resmi açılışını yapan derneğin binasına, 'bir erkek ile dört kadının' görselinin yer aldığı bir logo asıldı.Dernek Başkanı El Suud, kadın haklarını savunduklarını, toplumun temel hücresi olan aileyi koruma faaliyeti yürüteceklerini iddia ederek, "Çok Eşlilik Derneği, toplumumuzun özgün değerlerini ve ilkelerini pekiştiriyor ve yıkıcı yabancı gelenek ve görenekleri çürütüyor. Erdemleri yaymaya ve ahlaksızlığı gömmeye çağırıyor" dedi.El Suud, 'kadınların onurunu koruyarak güçlenmelerini sağlayıp aile kurma haklarını elde etmeyi amaçlayacaklarını' öne sürdü.

suriye

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suriye, öso, azez, çok eşlilik