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ÖSO gruplarının kontrolündeki Azez'de 'Çok Eşlilik Derneği'ne onay
ÖSO gruplarının kontrolündeki Azez'de 'Çok Eşlilik Derneği'ne onay
Suriye-Türkiye sınırı yakınında ve ÖSO gruplarının kontrolünde bulunan Azez kentinde, savaşta 'eşini kaybetmiş kadın nüfusun artması' gerekçe gösterilerek... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T17:12+0300
2021-10-22T17:12+0300
dünya
suriye
öso
azez
çok eşlilik
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Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bir konumda ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolünde bulunan Azez kentinde çok eşliliği özendirmek için 'Çok Eşlilik Derneği' kuruldu.Resmi açılışını yapan derneğin binasına, 'bir erkek ile dört kadının' görselinin yer aldığı bir logo asıldı.Dernek Başkanı El Suud, kadın haklarını savunduklarını, toplumun temel hücresi olan aileyi koruma faaliyeti yürüteceklerini iddia ederek, "Çok Eşlilik Derneği, toplumumuzun özgün değerlerini ve ilkelerini pekiştiriyor ve yıkıcı yabancı gelenek ve görenekleri çürütüyor. Erdemleri yaymaya ve ahlaksızlığı gömmeye çağırıyor" dedi.El Suud, 'kadınların onurunu koruyarak güçlenmelerini sağlayıp aile kurma haklarını elde etmeyi amaçlayacaklarını' öne sürdü.
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suriye, öso, azez, çok eşlilik

ÖSO gruplarının kontrolündeki Azez'de 'Çok Eşlilik Derneği'ne onay

17:12 22.10.2021
© REUTERS / Khalil AshawiÖSO güçleri - Afrin
ÖSO güçleri - Afrin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Khalil Ashawi
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Suriye-Türkiye sınırı yakınında ve ÖSO gruplarının kontrolünde bulunan Azez kentinde, savaşta 'eşini kaybetmiş kadın nüfusun artması' gerekçe gösterilerek erkeklerin birden fazla kadınla evliliğine yerel meclis tarafından onay verildi. Bunun ardından çok eşliliğin özendirilmesi amacıyla 'Çok Eşlilik Derneği' kuruldu.
Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bir konumda ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolünde bulunan Azez kentinde çok eşliliği özendirmek için 'Çok Eşlilik Derneği' kuruldu.
Resmi açılışını yapan derneğin binasına, 'bir erkek ile dört kadının' görselinin yer aldığı bir logo asıldı.
Dernek Başkanı El Suud, kadın haklarını savunduklarını, toplumun temel hücresi olan aileyi koruma faaliyeti yürüteceklerini iddia ederek, "Çok Eşlilik Derneği, toplumumuzun özgün değerlerini ve ilkelerini pekiştiriyor ve yıkıcı yabancı gelenek ve görenekleri çürütüyor. Erdemleri yaymaya ve ahlaksızlığı gömmeye çağırıyor" dedi.
El Suud, 'kadınların onurunu koruyarak güçlenmelerini sağlayıp aile kurma haklarını elde etmeyi amaçlayacaklarını' öne sürdü.
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