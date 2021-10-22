https://tr.sputniknews.com/20211022/oyuncu-ozcan-denizin-eski-esi-feyza-aktan-tarafindan-siddet-gordugu-goruntuler-ortaya-cikti-1050091739.html

Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından şiddet gördüğü görüntüler ortaya çıktı

Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından şiddet gördüğü görüntüler ortaya çıktı

Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aktan’ın Deniz’e tokat attığı ve kıyafetini... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T18:15+0300

2021-10-22T18:15+0300

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türkiye

tokat

şiddet

darp

gömlek

özcan deniz

feyza aktan

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İddialara göre, oyuncu Özcan Deniz, 15 Eylül günü oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzere eski eşi Feyza Aktan’ın evine gitti. Deniz’in eve gitmesinden bir süre sonra, ikili arasında tartışma yaşandı. Evin kapısının önünde yaşanan tartışmada, Aktan, Deniz’e tokat atarak kıyafetini parçaladı. Yaşanan olayın ardından Deniz, karakola giderek Aktan’dan şikayetçi oldu. İkilinin tartışma anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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tokat, şiddet, darp, gömlek, özcan deniz, feyza aktan