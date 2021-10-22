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https://tr.sputniknews.com/20211022/oyuncu-ozcan-denizin-eski-esi-feyza-aktan-tarafindan-siddet-gordugu-goruntuler-ortaya-cikti-1050091739.html
Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından şiddet gördüğü görüntüler ortaya çıktı
Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından şiddet gördüğü görüntüler ortaya çıktı
Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aktan’ın Deniz’e tokat attığı ve kıyafetini... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T18:15+0300
2021-10-22T18:15+0300
2021-10-22T18:15+0300
türkiye
tokat
şiddet
darp
gömlek
özcan deniz
feyza aktan
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İddialara göre, oyuncu Özcan Deniz, 15 Eylül günü oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzere eski eşi Feyza Aktan’ın evine gitti. Deniz’in eve gitmesinden bir süre sonra, ikili arasında tartışma yaşandı. Evin kapısının önünde yaşanan tartışmada, Aktan, Deniz’e tokat atarak kıyafetini parçaladı. Yaşanan olayın ardından Deniz, karakola giderek Aktan’dan şikayetçi oldu. İkilinin tartışma anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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tokat, şiddet, darp, gömlek, özcan deniz, feyza aktan
Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından şiddet gördüğü görüntüler ortaya çıktı
Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aktan’ın Deniz’e tokat attığı ve kıyafetini parçaladığı görülüyor.
İddialara göre,
oyuncu Özcan Deniz, 15 Eylül günü oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzere eski eşi Feyza Aktan’ın evine gitti.
Deniz’in eve gitmesinden bir süre sonra, ikili arasında tartışma yaşandı. Evin kapısının önünde yaşanan tartışmada, Aktan, Deniz’e tokat atarak kıyafetini parçaladı.
Yaşanan olayın ardından Deniz, karakola giderek Aktan’dan şikayetçi oldu. İkilinin tartışma anları ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.