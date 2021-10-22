https://tr.sputniknews.com/20211022/peskov-natonun-rusyayi-cevreleme-stratejisi-diyalogu-kesme-kararimizi-hakli-cikardi-1050084242.html

Peskov: NATO'nun Rusya'yı çevreleme stratejisi, diyaloğu kesme kararımızı haklı çıkardı

Peskov: NATO'nun Rusya'yı çevreleme stratejisi, diyaloğu kesme kararımızı haklı çıkardı

Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'nun Rusya'yı çevreleme stratejisini kabul etmesini değerlendirerek, bu gelişmenin Rusya'nın İttifak'la resmi diyaloğu kesme... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T14:47+0300

2021-10-22T14:47+0300

2021-10-22T14:47+0300

dünya

rusya

nato

kremlin

dmitriy peskov

rusya’nın nato daimi temsilciliği

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında NATO'da 'Rusya tehdidini caydırma' kılıfına sokulan bir master plan kabul edilmesiyle ilgili soruları yanıtladı.Peskov, "Bu, Rusya'nın NATO'yla resmi diyaloğu kesme konusunda birkaç gün önce aldığı kararların doğruluğunu en net şekilde ortaya koyuyor" dedi.Rusya'nın hiçbir zaman NATO'yla ilgili yanılsamalar içinde olmadığının altını çizen Peskov, "Bu İttifak'ın özünü biliyoruz, bu aynı zamanda bu özü de doğruluyor. Bu İttifak barış için kurulmadı, cepheleşme için kuruldu. Cepheleşme için düşünüldü, tasarlandı ve oluşturuldu. Kendi fonksiyonunu yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.Peskov, Moskova'nın Rusya-Belarus Birlik Devleti kapsamındakiler de dahil ulusal çıkarlarını korumak için sürekli olarak önlemlerini aldığını vurguladı.NATO savunma bakanları, 'Baltık ve Karadeniz'de nükleer silahlar, bilgisayar ağlarının hacklenmesi ve uzaydan vuruşları içerebilecek eşzamanlı saldırılara' hazırlanma gerekçesiyle Rusya karşıtı master plan onaylamıştı.Bu ana plan üzerinden ayrıntılı bölgesel planlar eşliğinde daha fazla silahlanma ve Rusya sınırlarına daha fazla yaklaşma öngörülüyor.Rusya, NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını durdurma kararı almıştıRusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesine cevaben Moskova, NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını 1 Kasım'dan itibaren durdurma kararı almıştı.Rusya'daki NATO irtibat bürosunun faaliyetleri ile İttifak'ın Moskova'daki askeri misyonuna da son verme kararı aldıklarını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Moskova'daki askeri misyonunda çalışanlara verilen akreditasyonların da 1 Kasım'da ellerinden alınacağını vurgulamıştı. Ayrıca Lavrov, iletişim kanallarının kapatılması ardından, NATO'nun, istemesi hâlinde Rusya ile ülkenin Brüksel'deki büyükelçiliği üstünden irtibat kurabileceğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211021/rus-disisleri-nato-rusyayla-iliskileri-soguk-savastan-daha-kotu-duruma-getirdi-1050054118.html

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rusya, nato, kremlin, dmitriy peskov, rusya’nın nato daimi temsilciliği