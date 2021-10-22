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PFDK'dan Altay Bayındır ve Osayi Samuel'e ceza
PFDK'dan Altay Bayındır ve Osayi Samuel'e ceza
PFDK, Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır'a 1 maç, Osayi Samuel'e ise 3 maç men cezası verdi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T00:03+0300
2021-10-22T00:03+0300
spor
fenerbahçe
ali koç
profesyonel futbol disiplin kurulu
erol bilecik
altay bayındır
bright osayi-samuel
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolculardan Bright Osayi-Samuel'e 3, Altay Bayındır'a 1 maç men cezası verdi.TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor ile yaptığı maçın ardından sosyal medya hesabındaki açıklamalarında müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı Osayi-Samuel'e 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesini kararlaştırdı.Altay Bayındır da rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası aldı.Kurul, Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik'e ise ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.PFDK, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un statlarında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ​​​​​​​belirli bloklardaki taraftarların bir sonraki müsabakaya girişini de yasakladı.Fraport TAV Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin 13 bin, Antalyaspor Kulübü 9 bin, Adana Demirspor Kulübü de 32 bin lira para cezası aldı.
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fenerbahçe, ali koç, profesyonel futbol disiplin kurulu, erol bilecik, altay bayındır, bright osayi-samuel

PFDK'dan Altay Bayındır ve Osayi Samuel'e ceza

00:03 22.10.2021
© AATürkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
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PFDK, Fenerbahçeli futbolcular Altay Bayındır'a 1 maç, Osayi Samuel'e ise 3 maç men cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolculardan Bright Osayi-Samuel'e 3, Altay Bayındır'a 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor ile yaptığı maçın ardından sosyal medya hesabındaki açıklamalarında müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı Osayi-Samuel'e 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesini kararlaştırdı.

Altay Bayındır da rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

Kurul, Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik'e ise ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

PFDK, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un statlarında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ​​​​​​​belirli bloklardaki taraftarların bir sonraki müsabakaya girişini de yasakladı.

Fraport TAV Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin 13 bin, Antalyaspor Kulübü 9 bin, Adana Demirspor Kulübü de 32 bin lira para cezası aldı.
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