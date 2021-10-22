https://tr.sputniknews.com/20211022/polis-araci-kursunlamis-gibi-video-cekti-gozaltina-alindi-1050078389.html

Polis aracı kurşunlamış gibi video çekti, gözaltına alındı

Polis aracı kurşunlamış gibi video çekti, gözaltına alındı

İzmir’in Menemen ilçesinde, göçük nedeniyle sanayiye tamire götürülen polis aracının videosunu çekerek sosyal medya hesabından, “Sizce ben mermi patlattığım... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T12:31+0300

2021-10-22T12:31+0300

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türkiye

izmir

polis

sanayi

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Edinilen bilgiye göre, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, polis aracının videosunu çekerek, “Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir? Karşımdaki babam da olsa ezerim” şeklinde paylaşım yapan bir kişinin ihbarı yapıldı.Sosyal medya hesabından pompalı tüfekle paylaşım yapan kişi hakkında gelen şikayet üzerine operasyon düzenlendi.

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izmir, polis, sanayi