Polis aracı kurşunlamış gibi video çekti, gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, polis aracının videosunu çekerek, “Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir? Karşımdaki babam da olsa ezerim” şeklinde paylaşım yapan bir kişinin ihbarı yapıldı.Sosyal medya hesabından pompalı tüfekle paylaşım yapan kişi hakkında gelen şikayet üzerine operasyon düzenlendi.
İzmir’in Menemen ilçesinde, göçük nedeniyle sanayiye tamire götürülen polis aracının videosunu çekerek sosyal medya hesabından, “Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir? Karşımdaki babam da olsa ezerim” şeklinde paylaşım yapan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, polis aracının videosunu çekerek, “Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir? Karşımdaki babam da olsa ezerim” şeklinde paylaşım yapan bir kişinin ihbarı yapıldı.
Sosyal medya hesabından pompalı tüfekle paylaşım yapan kişi hakkında gelen şikayet üzerine operasyon düzenlendi.