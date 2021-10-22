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Polonya'da on binlerce kadın, kürtaj için yurt dışına gitti ya da yasa dışı yöntemlere başvurdu
Polonya'da on binlerce kadın, kürtaj için yurt dışına gitti ya da yasa dışı yöntemlere başvurdu
Polonya'da geçen yıl kürtajın neredeyse tamamen yasaklanmasından bu yana, hamileliğini sonlandırmak isteyen en az 34 bin kadın, başka ülkelere gitti ya da yasa... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T12:31+0300
2021-10-22T12:32+0300
polonya
kürtaj
protesto
hukuk ve adalet partisi (pis)
yasa dışı
dünya
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Polonya'da iktidardaki aşırı sağcı Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) 2016'da parlamentondan geçiremediği kürtaj yasağı için 28 Ocak 2021’de Anayasa Mahkemesi'nden karar çıkartmasından bu yana kadınlar, sağlık hizmetine erişmekte zorluk yaşıyor. Güvenli kürtaj hakkına erişmek isteyen kadınlara yardım eden Abortion Without Borders hareketine göre en az 34 bin Polonyalı kadın, kürtajın neredeyse tamamen yasaklandığı ocak ayından bu yana yasa dışı yöntemlere başvurdu ya da yurtdışına gitmek zorunda kaldı. AWB’e göre bu rakamlar, buz dağının sadece görünen bir kısmı. Hali hazırda eskiden de katı olan kürtaj yasalarına göre, yılda halihazırda en az 80 ile 200 bine yakın kadının kürtaj olmak için bu yöntemleri tercih etmek zorunda kaldığı biliniyordu. Polonya'da gebeliğini sonlandırmak için kürtaj hizmetine erişmek isteyen kadınlar İngiltere, Belçika, Almanya, İspanya ve ülkenin sınır komşusu Çek Cumhuriyeti’ne gidiyor.Ülkede geçen yıl ocak ayına kadar yürürlükte olan kanundan dolayı yıllık yaklaşık 1000 kürtajın yapıldığı belirtiliyordu. Polonya'da bundan böyle sadece tecavüz ve annenin sağlığı risk altındaysa gebeliğin sonlandırılmasına yasal izin verilecek.Halihazırda 1993 yılından bu yana kürtaj yasağının en katı işletildiği Polonya'da, kürtajın neredeyse tamamen yasaklanması ülkedeki birçok kesimden tepki toplamış, kadınlar onlarca şehirde ulusal greve çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210128/polonyada-yogun-tartismalara-ragmen-kurtaj-yasagi-yururluge-girecek-1043676528.html
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polonya, kürtaj, protesto, hukuk ve adalet partisi (pis), yasa dışı

Polonya'da on binlerce kadın, kürtaj için yurt dışına gitti ya da yasa dışı yöntemlere başvurdu

12:31 22.10.2021 (güncellendi: 12:32 22.10.2021)
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKIPolonya'nın başkenti Varşova'da aşırı muhafazakar hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını protesto eden kadınlar "Bırakın yaşayalım", "Kadın grevi" yazılı pankartlar da açtı.
Polonya'nın başkenti Varşova'da aşırı muhafazakar hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını protesto eden kadınlar Bırakın yaşayalım, Kadın grevi yazılı pankartlar da açtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKI
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Polonya'da geçen yıl kürtajın neredeyse tamamen yasaklanmasından bu yana, hamileliğini sonlandırmak isteyen en az 34 bin kadın, başka ülkelere gitti ya da yasa dışı yöntemlere başvurdu.
Polonya'da iktidardaki aşırı sağcı Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) 2016'da parlamentondan geçiremediği kürtaj yasağı için 28 Ocak 2021’de Anayasa Mahkemesi'nden karar çıkartmasından bu yana kadınlar, sağlık hizmetine erişmekte zorluk yaşıyor.

Güvenli kürtaj hakkına erişmek isteyen kadınlara yardım eden Abortion Without Borders hareketine göre en az 34 bin Polonyalı kadın, kürtajın neredeyse tamamen yasaklandığı ocak ayından bu yana yasa dışı yöntemlere başvurdu ya da yurtdışına gitmek zorunda kaldı. AWB’e göre bu rakamlar, buz dağının sadece görünen bir kısmı.

Hali hazırda eskiden de katı olan kürtaj yasalarına göre, yılda halihazırda en az 80 ile 200 bine yakın kadının kürtaj olmak için bu yöntemleri tercih etmek zorunda kaldığı biliniyordu. Polonya'da gebeliğini sonlandırmak için kürtaj hizmetine erişmek isteyen kadınlar İngiltere, Belçika, Almanya, İspanya ve ülkenin sınır komşusu Çek Cumhuriyeti’ne gidiyor.

Ülkede geçen yıl ocak ayına kadar yürürlükte olan kanundan dolayı yıllık yaklaşık 1000 kürtajın yapıldığı belirtiliyordu. Polonya'da bundan böyle sadece tecavüz ve annenin sağlığı risk altındaysa gebeliğin sonlandırılmasına yasal izin verilecek.

Halihazırda 1993 yılından bu yana kürtaj yasağının en katı işletildiği Polonya'da, kürtajın neredeyse tamamen yasaklanması ülkedeki birçok kesimden tepki toplamış, kadınlar onlarca şehirde ulusal greve çıkmıştı.
Polonya - kürtaj yasağı - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2021
DÜNYA
Polonya'da yoğun tartışmalara rağmen kürtaj yasağı yürürlüğe girecek
28 Ocak, 02:48
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