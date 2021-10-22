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Polonya'da on binlerce kadın, kürtaj için yurt dışına gitti ya da yasa dışı yöntemlere başvurdu
12:31 22.10.2021 (güncellendi: 12:32 22.10.2021)
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKIPolonya'nın başkenti Varşova'da aşırı muhafazakar hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını protesto eden kadınlar "Bırakın yaşayalım", "Kadın grevi" yazılı pankartlar da açtı.
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKI
Polonya'da geçen yıl kürtajın neredeyse tamamen yasaklanmasından bu yana, hamileliğini sonlandırmak isteyen en az 34 bin kadın, başka ülkelere gitti ya da yasa dışı yöntemlere başvurdu.
Polonya'da iktidardaki aşırı sağcı Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) 2016'da parlamentondan geçiremediği kürtaj yasağı için 28 Ocak 2021’de Anayasa Mahkemesi'nden karar çıkartmasından bu yana kadınlar, sağlık hizmetine erişmekte zorluk yaşıyor.
Güvenli kürtaj hakkına erişmek isteyen kadınlara yardım eden Abortion Without Borders hareketine göre en az 34 bin Polonyalı kadın, kürtajın neredeyse tamamen yasaklandığı ocak ayından bu yana yasa dışı yöntemlere başvurdu ya da yurtdışına gitmek zorunda kaldı. AWB’e göre bu rakamlar, buz dağının sadece görünen bir kısmı.
Hali hazırda eskiden de katı olan kürtaj yasalarına göre, yılda halihazırda en az 80 ile 200 bine yakın kadının kürtaj olmak için bu yöntemleri tercih etmek zorunda kaldığı biliniyordu. Polonya'da gebeliğini sonlandırmak için kürtaj hizmetine erişmek isteyen kadınlar İngiltere, Belçika, Almanya, İspanya ve ülkenin sınır komşusu Çek Cumhuriyeti’ne gidiyor.
Ülkede geçen yıl ocak ayına kadar yürürlükte olan kanundan dolayı yıllık yaklaşık 1000 kürtajın yapıldığı belirtiliyordu. Polonya'da bundan böyle sadece tecavüz ve annenin sağlığı risk altındaysa gebeliğin sonlandırılmasına yasal izin verilecek.
Halihazırda 1993 yılından bu yana kürtaj yasağının en katı işletildiği Polonya'da, kürtajın neredeyse tamamen yasaklanması ülkedeki birçok kesimden tepki toplamış, kadınlar onlarca şehirde ulusal greve çıkmıştı.
Güvenli kürtaj hakkına erişmek isteyen kadınlara yardım eden Abortion Without Borders hareketine göre en az 34 bin Polonyalı kadın, kürtajın neredeyse tamamen yasaklandığı ocak ayından bu yana yasa dışı yöntemlere başvurdu ya da yurtdışına gitmek zorunda kaldı. AWB’e göre bu rakamlar, buz dağının sadece görünen bir kısmı.
Hali hazırda eskiden de katı olan kürtaj yasalarına göre, yılda halihazırda en az 80 ile 200 bine yakın kadının kürtaj olmak için bu yöntemleri tercih etmek zorunda kaldığı biliniyordu. Polonya'da gebeliğini sonlandırmak için kürtaj hizmetine erişmek isteyen kadınlar İngiltere, Belçika, Almanya, İspanya ve ülkenin sınır komşusu Çek Cumhuriyeti’ne gidiyor.
Ülkede geçen yıl ocak ayına kadar yürürlükte olan kanundan dolayı yıllık yaklaşık 1000 kürtajın yapıldığı belirtiliyordu. Polonya'da bundan böyle sadece tecavüz ve annenin sağlığı risk altındaysa gebeliğin sonlandırılmasına yasal izin verilecek.
Halihazırda 1993 yılından bu yana kürtaj yasağının en katı işletildiği Polonya'da, kürtajın neredeyse tamamen yasaklanması ülkedeki birçok kesimden tepki toplamış, kadınlar onlarca şehirde ulusal greve çıkmıştı.
NEW: a year on from the constitutional tribunal ruling, #AbortionWithoutBorders has helped 34,000 people from Poland to access abortionshttps://t.co/H6wQdAew6q #AborcjaBezGranic pic.twitter.com/FO4oeVTynS— Abortion Support Network (@AbortionSupport) October 21, 2021