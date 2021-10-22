https://tr.sputniknews.com/20211022/putin-rusya-ve-israilin-suriyede-ozellikle-terorle-mucadelede-ortusen-noktalari-var-1050080145.html
Putin: Rusya ve İsrail'in Suriye'de özellikle terörle mücadelede örtüşen noktaları var
Putin: Rusya ve İsrail'in Suriye'de özellikle terörle mücadelede örtüşen noktaları var
Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'le Suriye konusunda özellikle terörle mücadele alanında örtüşen noktaları olduğunu söyledi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T13:13+0300
2021-10-22T13:13+0300
2021-10-22T13:13+0300
dünya
rusya
suriye
vladimir putin
israil
terörle mücadele
naftali bennett
işbirliği
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de yeni İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi.Rus lider, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, "Sizinle bölgedeki duruma ilişkin bilgi alışverişi yapmak, benim için elbette çok ilgi çekici ve faydalı olacak. Bildiğiniz üzere, Suriye devletini yeniden inşa etmek, güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Bununla ilgili sorunlu konular ve az değil" dedi.Putin, Rusya ve İsrail'in özellikle terörle mücadelede olmak üzere örtüştüğü noktaları ve işbirliği fırsatları bulunduğunu kaydetti.Bennett'in Rusya'ya yönelik süreklilik politikası izleyeceğini umduğunu kaydeden Putin, "İç siyasetteki mücadelelere rağmen, ki bunlar her devlet için kaçınılmaz, Rusya-İsrail ilişkileri konusunda hükümetinizin süreklilik politikası izleyeceğini umuyorum. Rusya, önceki İsrail hükümetiyle iş odaklı, güvene dayalı ilişkiler kurmuştu. Her halükarda, İsrail Başbakanı'nı Rusya'da görmekten memnunuz" diye konuştu.'İsrail halkı sizi yakın bir dost olarak görüyor'Putin'e Rusça teşekkür eden Bennett, İsrail halkının Rusya liderini çok yakın bir dost olarak gördüğünü ifade etti.Bennett, "Sayın Devlet Başkanı, 20 yılı aşkın bir süredir ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendiriyorsunuz ve bu seviyeye getirdiniz. Tüm ülkemiz, tüm halkımız adına size şunu söylemek istiyorum: Sizi İsrail Devleti'nin çok yakın, gerçek dostu olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211019/israilli-bakan-normallesme-anlasmalarina-katar-tunus-umman-ve-malezya-da-katilabilir-1049973896.html
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rusya, suriye, vladimir putin, israil, terörle mücadele, naftali bennett, işbirliği
Putin: Rusya ve İsrail'in Suriye'de özellikle terörle mücadelede örtüşen noktaları var
Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'le Suriye konusunda özellikle terörle mücadele alanında örtüşen noktaları olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de yeni İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi.
Rus lider, görüşmenin başında yaptığı açıklamada, "Sizinle bölgedeki duruma ilişkin bilgi alışverişi yapmak, benim için elbette çok ilgi çekici ve faydalı olacak. Bildiğiniz üzere, Suriye devletini yeniden inşa etmek, güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Bununla ilgili sorunlu konular ve az değil" dedi.
Putin, Rusya ve İsrail'in özellikle terörle mücadelede olmak üzere örtüştüğü noktaları ve işbirliği fırsatları bulunduğunu kaydetti.
Bennett'in Rusya'ya yönelik süreklilik politikası izleyeceğini umduğunu kaydeden Putin, "İç siyasetteki mücadelelere rağmen, ki bunlar her devlet için kaçınılmaz, Rusya-İsrail ilişkileri konusunda hükümetinizin süreklilik politikası izleyeceğini umuyorum. Rusya, önceki İsrail hükümetiyle iş odaklı, güvene dayalı ilişkiler kurmuştu. Her halükarda, İsrail Başbakanı'nı Rusya'da görmekten memnunuz" diye konuştu.
'İsrail halkı sizi yakın bir dost olarak görüyor'
Putin'e Rusça teşekkür eden Bennett, İsrail halkının Rusya liderini çok yakın bir dost olarak gördüğünü ifade etti.
Bennett, "Sayın Devlet Başkanı, 20 yılı aşkın bir süredir ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendiriyorsunuz ve bu seviyeye getirdiniz. Tüm ülkemiz, tüm halkımız adına size şunu söylemek istiyorum: Sizi İsrail Devleti'nin çok yakın, gerçek dostu olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.