https://tr.sputniknews.com/20211022/rdif-fdanin-karari-sputnik-vnin-oncusu-oldugu-asi-kokteyli-yaklasiminin-dogrulugunu-gosteriyor-1050086192.html

RDIF: FDA’nın kararı, Sputnik V’nin öncüsü olduğu ‘aşı kokteyli’ yaklaşımının doğruluğunu gösteriyor

RDIF: FDA’nın kararı, Sputnik V’nin öncüsü olduğu ‘aşı kokteyli’ yaklaşımının doğruluğunu gösteriyor

FDA’nın koronavirüs aşısı üreticileri Moderna ve Johnson & Johnson’a takviye dozlar için yaptığı başvuruyu ve ‘karıştır ve eşleştir’ yaklaşımını onaylamasıyla... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T15:30+0300

2021-10-22T15:30+0300

2021-10-22T15:30+0300

koronavirüs

kirill dmitriyev

aşı

johnson&johnson

koronavirüs

kovid-19

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

moderna

sputnik v

gamaleya araştırma merkezi

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna ve Johnson&Johnson aşılarının takviye doz olarak kullanılmasını onaylaması ve ‘karıştır ve eşleştir’ yaklaşımını desteklemesinin ardından, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, yayınlanan basın açıklamasında Rusya’nın aşı kokteyli yaklaşımının kullanılması konusunda öncü olduğunu belirtti.Dmitriyev, “Diğer üreticilere aşı konusunda partnerlik teklif eden ilk taraf Sputnik’ti. Bu aşının ilk bileşeninin (tek dozluk Sputnik Light aşısı) diğer aşılarla kombinasyonuyla ilgili deneyler dünyanın dört bir yanında başarıyla sürüyor” ifadelerini kullandı.Açıklamaya göre, FDA’nın koronavirüs aşılarıyla ilgili ‘karıştır ve eşleştir’ yaklaşımına izin vermesi, Sputnik V aşısının esasını oluşturan aşı kokteyli yaklaşımının etkinliğini bir kez daha doğrular nitelikte. Bu yaklaşım, bağışıklık yanıtını güçlendirmesi ve uzatmasının yanı sıra aşının yeni mutasyonlara karşı etkinliğini artırıyor ve tüm dünyadaki aşılama için yürütülen çabalar bakımından da esneklik sağlıyor.Dmitriyev, ayrıca araştırmalarda Sputnik Light aşısının yüksek güvenlik ve bağışıklık sağladığı sonucuna ulaşıldığına dikkat çekti. Dmitriyev, bu özelliğinin Sputnik Light aşısını daha önce başka aşıları yaptırmış olan kişilerin tekrar aşılanması sırasında kullanılabilecek ‘evrensel bir takviye doz ve en iyi çözümlerden biri’ haline getirdiğini ifade etti.Kovid-19'a karşı yüzde 91.4’ün üzerindeki etkinlik gösteren Sputnik V, Delta varyantına karşı yüzde 83, hastaneye yatma durumlarına karşı da yüzde 94 etkili.Tek dozluk Sputnik Light aşısı da hem tek başına hem de takviye doz olarak kullanıldığında yüksek etkinlik gösterdi.Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Moskova’da 28 bin kişi üzerinden elde ettiği verilere göre, Sputnik Light tek başına uygulandığında, sonraki üç ay Delta varyantına karşı yüzde 70 düzeyinde etkili oldu.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Rusya hükümeti tarafından 2011 yılında öncelikli olarak Rusya’da olmak üzere uluslararası saygın finansal ve stratejik yatırımcılarla ortak öz sermaye yatırımları için kurulmuş bir bağımsız bir varlık fonu.

https://tr.sputniknews.com/20211021/kremlin-sputnik-vnin-abde-onaylanmasi-konusunda-bazi-teknik-anlasmazliklar-var-1050045164.html

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kirill dmitriyev, aşı, johnson&johnson, koronavirüs, kovid-19, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), moderna, sputnik v, gamaleya araştırma merkezi, sputnik light , delta varyantı