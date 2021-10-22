https://tr.sputniknews.com/20211022/reynmen-sozde-fenomen-davasini-kaybetti-1050085104.html

Reynmen ‘sözde fenomen’ davasını kaybetti

Reynmen ‘sözde fenomen’ davasını kaybetti

Şarkıcı Reynmen’in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla sunucu Ece Erken’e açtığı 5 bin liralık manevi tazminat davası reddedildi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T15:09+0300

2021-10-22T15:09+0300

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yaşam

dava

ece erken

reynmen

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Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda, kendisi hakkında ‘sözde fenomen’ gibi sözlerle hakarette bulunduğu iddiasıyla sunucu Ece Erken’den şikayetçi olmuştu. Reynmen’in avukatı aracılığıyla sunulan dava dilekçesinde, “Reynmen’in ezan ile dalga geçtiği şeklindeki iddialar tamamen asılsızdır. Reynmen toplumda kışkırtılmaya ve tahrik edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu oluştuğundan Ece Erken’in 5 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz." ifadelerine yer verilmişti. Mahkemeye dilekçe sunan Ece Erken’in avukatı ise, sözlerin ağır eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek, davanın reddini talep etmişti.İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulunurken, Ece Erken ile Reynmen duruşmaya katılmadı. Duruşmada beyanda bulunan Reynmen’in avukatı davanın kabulünü isterken, Erken’in avukatı reddini istedi.Gerekçesini sonra açıklayacağını kaydeden mahkeme, Reynmen’in açtığı davayı reddetti.

https://tr.sputniknews.com/20210422/reynmen-ve-ece-erken-mahkemelik-oldu-1044338461.html

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dava, ece erken, reynmen