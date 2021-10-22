Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211022/romanya-nufusuna-oranla-gunluk-kovid-19-olumlerinde-dunyada-ilk-siraya-yerlesti-1050085256.html
Romanya nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşti
Romanya nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşti
Romanya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları hızla artmaya devam ederken, Devlet Başkanı Klaus İohannis pazartesi gününden itibaren aşısızların çok fazla... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T15:10+0300
2021-10-22T15:10+0300
koronavirüs
romanya
klaus iohannis
salgın
vaka
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050085057_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6a3366d132624f29688b11b62f1a68a0.jpg
Nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşen Romanya'da geçen hafta test yaptıran her 4 kişiden biri pozitif çıktı.Romanya'da Kovid-19 salgınında ortalama günlük vaka sayısı da bin civarında. Ülkede birçok kampanya yürütülmesine rağmen halk aşı olmaktan çekiniyor.Romanya Devlet Başkanı İohannis, ülkede salgının kontrolden çıkmaya başlamasıyla dün yaptığı açıklamada, vatandaşlar aşılanmaya ikna olana kadar kısıtlamaların devam edeceğini belirterek, 25 Ekim pazartesi gününden itibaren aşı olmayanların daha katı kısıtlamalara maruz kalacağını söyledi.Aşısızlar için uygulanacak yeni kısıtlamaların içeriğine ilişkin bilgi vermeyen İohannis, yine pazartesi gününden itibaren okullarda da yüz yüze eğitime 2 hafta ara verileceğini duyurdu.Romanya'da yaklaşık bir ay önce 'yeşil sertifika' uygulamasına geçildi. Bu uygulamayla, aşısızlar restoran ve kafelere giremiyor, akşam 8'den sonra sokağa çıkamıyorlar.'Aşı karşıtlarının sesleri kesilmeli'İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Dairesi Başkanı Raed Arafat da Kovid-19 aşısı yaptırmaktan çekinilmesinde aşı karşıtlarının açıklamalarının etkili olduğunu söyledi.Arafat, bazı televizyon kanallarındaki tartışma programlarında aşı konusunda asılsız haberler yayıldığını, aşı karşıtı teoriler nedeniyle aşılama oranının düşük kaldığını ifade ederek, televizyon ve radyo kanalarında aşı karşıtlarının seslerinin kesilmesi gerektiğini savundu. Arafat, "Kabul etmeliyiz ki, insanlar kandırıldı" ifadelerini kullandı.Romanya'daki ağır vakalar Macaristan'a sevk ediliyor19 milyon nüfuslu ülkede iki doz aşı yaptıran kişi sayısı yalnızca 5 milyon 780 bin.Ülke genelinde tüm hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ağır hastalar için yer bulunamıyor. Ambulansların bazı hastanelerin önünde kuyruk oluşturduğu görülürken, ağır vakalar, askeri uçaklarla komşu ülke Macaristan'a sevk edilmeye başladı.Romanya'nın talebi üzerine ağır vakaların tedavisinde kullanılan 1075 kutu ilaç da hastanelere dağıtılmak üzere Avusturya tarafından dün ülkeye ulaştırıldı.Bu arada ölüm ve vaka sayılarındaki artışın halkın gözünü korkuttuğu, aşı merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.Romanya'da son birkaç gün içinde de 99 bin 376 kişinin Kovid-19 aşısı yaptırdığı açıklandı.Salgının başından bu yana 43 bin 487 kişi, son bir gün içinde de 448 Rumen hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20211021/dso-avrupa-kovid-19-vakalarinin-arttigi-tek-bolge-1050037858.html
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050085057_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_eb2035ff30d49946c06085071199edd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
romanya, klaus iohannis, salgın, vaka, koronavirüs, kovid-19

Romanya nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşti

15:10 22.10.2021
© REUTERS / Inquam Photos / Octav GaneaRomanya - koronavirüs
Romanya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Inquam Photos / Octav Ganea
Abone ol
Romanya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları hızla artmaya devam ederken, Devlet Başkanı Klaus İohannis pazartesi gününden itibaren aşısızların çok fazla kısıtlamayla karşı karşıya kalacağını açıkladı.
Nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşen Romanya'da geçen hafta test yaptıran her 4 kişiden biri pozitif çıktı.
Romanya'da Kovid-19 salgınında ortalama günlük vaka sayısı da bin civarında. Ülkede birçok kampanya yürütülmesine rağmen halk aşı olmaktan çekiniyor.
Romanya Devlet Başkanı İohannis, ülkede salgının kontrolden çıkmaya başlamasıyla dün yaptığı açıklamada, vatandaşlar aşılanmaya ikna olana kadar kısıtlamaların devam edeceğini belirterek, 25 Ekim pazartesi gününden itibaren aşı olmayanların daha katı kısıtlamalara maruz kalacağını söyledi.
Aşısızlar için uygulanacak yeni kısıtlamaların içeriğine ilişkin bilgi vermeyen İohannis, yine pazartesi gününden itibaren okullarda da yüz yüze eğitime 2 hafta ara verileceğini duyurdu.
Romanya'da yaklaşık bir ay önce 'yeşil sertifika' uygulamasına geçildi. Bu uygulamayla, aşısızlar restoran ve kafelere giremiyor, akşam 8'den sonra sokağa çıkamıyorlar.

'Aşı karşıtlarının sesleri kesilmeli'

İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Dairesi Başkanı Raed Arafat da Kovid-19 aşısı yaptırmaktan çekinilmesinde aşı karşıtlarının açıklamalarının etkili olduğunu söyledi.
Arafat, bazı televizyon kanallarındaki tartışma programlarında aşı konusunda asılsız haberler yayıldığını, aşı karşıtı teoriler nedeniyle aşılama oranının düşük kaldığını ifade ederek, televizyon ve radyo kanalarında aşı karşıtlarının seslerinin kesilmesi gerektiğini savundu. Arafat, "Kabul etmeliyiz ki, insanlar kandırıldı" ifadelerini kullandı.

Romanya'daki ağır vakalar Macaristan'a sevk ediliyor

19 milyon nüfuslu ülkede iki doz aşı yaptıran kişi sayısı yalnızca 5 milyon 780 bin.
Ülke genelinde tüm hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ağır hastalar için yer bulunamıyor. Ambulansların bazı hastanelerin önünde kuyruk oluşturduğu görülürken, ağır vakalar, askeri uçaklarla komşu ülke Macaristan'a sevk edilmeye başladı.
Romanya'nın talebi üzerine ağır vakaların tedavisinde kullanılan 1075 kutu ilaç da hastanelere dağıtılmak üzere Avusturya tarafından dün ülkeye ulaştırıldı.
Bu arada ölüm ve vaka sayılarındaki artışın halkın gözünü korkuttuğu, aşı merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.
Romanya'da son birkaç gün içinde de 99 bin 376 kişinin Kovid-19 aşısı yaptırdığı açıklandı.
Salgının başından bu yana 43 bin 487 kişi, son bir gün içinde de 448 Rumen hayatını kaybetti.
Rusya koronavirüs maske polis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
KORONAVİRÜS
DSÖ: Avrupa, Kovid-19 vakalarının arttığı tek bölge
Dün, 12:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:19Binali Yıldırım’a post hediye edildi
15:11Tema parkta elektrik kesildi, 35 kişi hız treninde mahsur kaldı
15:10Romanya nüfusuna oranla günlük Kovid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşti
15:09Reynmen ‘sözde fenomen’ davasını kaybetti
15:07Hürrem Sultan'ın portresi Londra'da açık artırmaya sunuluyor
15:01Muğla'daki festivalde bir paraşütçü havalanmaya çalışırken yere çakıldı, bir diğeri standlara çarptı
15:00Çin: 43 ülkenin BM'deki Sincan açıklaması 'siyasal amaçlı dezenformasyon'
14:51Canan Karatatay'ı da dolandırmışlardı, yine yakalandılar
14:47Peskov: NATO'nun Rusya'yı çevreleme stratejisi, diyaloğu kesme kararımızı haklı çıkardı
14:46Lazio ırkçılıktan vazgeçmiyor: Olimpik Marsilya, Lazio tribünlerinden yapılan tezahüratları kınadı
14:44TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'faiz indirimi' açıklaması
14:38Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Turkovac aşısı açıklaması
14:29Güney Kore'nin darboğazdaki konfeksiyon sanayisi Squid Game eşofmanları sayesinde canlandı
14:21Gergerlioğlu, 'hakaretlere' takipsizlik veren 21 savcı ve 3 hakim hakkında suç duyurusunda bulundu
14:14NATO ilk kez yapay zeka stratejisi geliştirme konusunda anlaştı
14:09Sosyal medyada yeni dolandırıcılık yöntemi: '10 bin TL karşılığında taciz şikayetinden vazgeçelim'
14:09Atmosferi parçalanmış gezegen keşfedildi
14:03AK Partili Tayyar: Ekonomi yönetiminin uyguladığı yüksek kur politikasının bir izahı olsa gerek
14:01Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin çadır kurmasına izin verilmedi
13:57Formula 1'de izleyicilerin favorileri