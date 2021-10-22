https://tr.sputniknews.com/20211022/rus-jimnastikci-melnikova-dunya-sampiyonasinda-altin-madalya-aldi-1050071741.html

Rus jimnastikçi Melnikova, Dünya Şampiyonası’nda altın madalya aldı

Rus jimnastikçi Melnikova, Dünya Şampiyonası’nda altın madalya aldı

Rus jimnastikçi Angelina Melnikova, Japonya’da düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası’nda bireysel genel tasnif finalinde ABD’li iki rakibini yenerek altın... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T06:00+0300

2021-10-22T06:00+0300

2021-10-22T06:00+0300

spor

rusya

angelina melnikova

jimnastik

altın madalya

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Tokyo Olimpiyatları’nda genel tasnifte bronz madalyanın sahibi olan Melnikova, Dünya Şampiyonası’nda başarısını artırdı. Melnikova, rakipleri Leanne Wong ve Kayla DiCello’yu 56.632 puanla mağlup ederek altın madalyayı kazandı. Wong ve DiCello, sırasıyla 56.340, DiCello da 54.566 puan aldı.Diğer yandan bir başka Rus jimnastikçi olan Vladislava Urazova da aynı alanda 53.598 puanla dördüncü oldu.Rusya için 2010’dan beri bir ilkBu madalya bireysel genel tasnifte Rusya’nın 2010’dan beri aldığı ilk altın madalya oldu. O tarihte Aliya Mustafina şampiyon olmuştu.21 yaşındaki Melnikova, 2019’da Stuttgart’ta gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nda da genel tasnifte bronz madalyanın sahibi olmuştu. Melnikova, bu yaz Tokyo’da gerçekleştirilen olimpiyatlarda da ülkesine takım müsabakasında altın madalya getirmişti.Dört kez Olimpiyat şampiyonu olan Simone Biles, Japonya’nın batısındaki Kitakyushu’da gerçekleştirilen müsabakalara katılmama kararı almıştı.Melnikova, müsabakalarda Biles’ın yanı sıra Tokyo’da şampiyon olan Suni Lee’nin yer almamasının kendisi için iyi bir şans olduğunu söylemişti.Daha önce konuyla ilgili sorunun yöneltildiği Melnikova, “Evet bu iyi bir şans oldu. Bunu yüzde 100 kullanmaya çalışacağım” demişti.

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rusya, angelina melnikova, jimnastik, altın madalya