https://tr.sputniknews.com/20211022/rus-keman-virtuozu-kravcenko-turk-dinleyiciler-vefakr-ve-muzige-yatkin-1050099807.html

Rus keman virtüözü Kravçenko: Türk dinleyiciler vefakâr ve müziğe yatkın

Rus keman virtüözü Kravçenko: Türk dinleyiciler vefakâr ve müziğe yatkın

Rusya’nın ünlü sanatçılarından, Çaykovskiy Moskova Devlet Konservatuarı profesörü Sergey Kravçenko, 22 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

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Yaklaşık 50 yıldır sahne alan ve birçok ünlü prestijli yarışmanın jüri üyesi olan Rus sanatçı Kravçenko, konserden önce Sputnik muhabiriyle konuşarak Türkiye’yle ilgili izlenimlerini paylaştı.Sergey Kravçenko, Ankara’ya üçüncü gelişi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “İki defa eski binada konser vermiştim. Şimdi de ilk kez yeni binada sahneye çıkacağım. Provayı yaptım bile. Salonu çok beğendim, güzel ve modern bir yer. Türk dinleyiciler çok iyi, vefakar ve müziğe yatkın. Salonlar hep dolu oluyor. Konsere gelen, müzisyen olmayan kişiler bile, doktorlar, avukatlar, yanıma yaklaşarak konserlerden coşkuyla bahsetmişlerdi. Aspendos’daki iki konserimden çok memnun kalmıştım. Harikaydı. İki konserde 32 bin dinleyici vardı, olağanüstü akustik ve aynı olağanüstü deneyim. Düşünsenize, açık havada böyle bir akustik yapmayı bilmişler, ne ustalar varmış!”Önceki gelişlerinde Eskişehir, Antalya, Bursa, Adana ve şimdi de Ankara’da ustalık dersleri verdiğini kaydeden Kravçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:“Yani Türkiye’yi iyi biliyorum. Buradaki insanlar yetenekli. Türk öğrencilerim vardı. Mezunlarımdan biri Ankara Operası’nda, diğer bir öğrencim de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda çalıyor. Türk Senfoni Okulu henüz tam oturmamış olabilir. Çünkü burada, Rusya’daki gibi gelenekler yok. Bununla birlikte burada 20 yıl boyunca keman yıldızımız Viktor Pikaisen, sonra bir başka keman ustası Veniamin Varşavskiy, Moskova Devlet Konservatuarı’nın Azerbaycanlı ve Özbekistanlı mezunları olan birçok başka pedagog çalıştı. Türkiye’nin kendi gelenekleri var. Elbette kendi yetenekli insanları, pedagogları ve sanatçıları var. Örneğin dahi Türk piyanocu İdil Biret.”Sergey Kravçenko, geleceğe yönelik planlarını da paylaştı ve Türkiye ve Rusya arasında müzik alanındaki işbirliğinin gelişimine işaret ederek, “Rus Senfoni Okulu çok şey veriyor. İçinde büyük gelenekler ve ustalık mührünü taşıyor. Bu yüzden her şeyin gelişeceğini düşünüyorum. Zira Türkiye’de böyle güzel konser salonları yapılıyor, böylesine büyük dinleyici kitlesi var. Türkiye’de gelecekteki konserlerim, karşılıklı planlarımıza, işbirliğimizin nasıl gelişeceğine bağlı. Umarım daha çok gelirim” ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211010/rus-kizilordu-korosu-ve-haluk-levent-izmirde-konser-verdi-1049677364.html

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