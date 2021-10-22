https://tr.sputniknews.com/20211022/rusya-federasyon-konseyi-baskani-matviyenko-nazal-asisi-surecini-rahat-atlattim-1050070532.html

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Nazal aşısı sürecini rahat atlattım

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Nazal aşısı sürecini rahat atlattım

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen sprey formundaki nazal aşısını gönüllü olarak yaptırdığını ve... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T02:46+0300

2021-10-22T02:46+0300

2021-10-22T02:46+0300

koronavirüs

rusya federasyon konseyi

koronavirüs

sputnik v

nazal aşı

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Atina ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Sputnik V’nin sprey formundaki nazal aşısı rahat atlattığını, yoğun temaslarına rağmen enfeksiyon kapmadığını belirtti.Matviyenko, “Rahat geçirdim, insanlarla yoğun temaslarımın olduğu bir döneme denk geldi, her şey yolunda gitti, hastalanmadım. Ama antikor seviyesini takip ediyorum, eğer bir düşüş olursa, kesinlikle yeniden aşılanmaya gideceğim. Bunu yapmayı planlıyorum” dedi.Yüksek düzeyde antikora sahip olduğu için koronavirüse karşı daha önce başka aşı yaptırmadığını, ancak doktorların ek koruma için nazal aşıyı önerdiğine vurgu yapan Matviyenko, “Nazal aşı, virüsün nüfuz ettiği nazofarenksin bağışıklığını arttırmaya yarıyor, ancak sadece hastalığı geçirmiş, aşı olmuş veya yüksek antikora sahip kişilere yapılıyor. Yani, virüse karşı ek bir koruma sağlıyor. Ama temel aşıları yaptırmadıysanız, bu aşının sizi koruyacağının hiçbir garantisi yok. Ancak yine de bu konuda doktorlara ve uzmanlara danışılmalıdır” diye konuştu.Koronavirüse karşı geliştirilen ve test aşamasında olan nazal aşısını gönüllü yaptırdığını belirten Matviyenko, “O zamanlar gönüllüydüm, çünkü yoğun temaslarım vardı ve doktorlar bana burun aşısı şeklinde ek koruma almamı tavsiye etti. Ben de yaptırdım” dedi.Rusya’da izin verilen klinik araştırmaların kayıtlı tutulduğu devlet sicilindeki verilere göre, 13 Ekim’de Sağlık Bakanlığı, burun spreyi şeklinde geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin faz 2 klinik testlerine izin verdi.Burun spreyi şeklindeki Gam-Kovid-Vak’ın araştırma çalışmalarına 500 yetişkin gönüllü katılacak, araştırmanın 31 Aralık 2023’te sona ermesi planlanıyor. Testler, St. Petersburg kentindeki Eko-bezopasnost Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilecek.Devlet sicilinde yayınlanan verilere göre burun spreyi, orijinal aşı gibi çift bileşenli olacak.Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin geliştiricisi olan Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, 12 Haziran tarihinde burun spreyi şeklindeki aşının küçük çocuklarda Kovid-19’un önlenmesi için uygulanabileceğini açıklamıştı.Gintsburg, daha sonra burun spreyi şeklindeki Sputnik V aşısının klinik öncesi araştırmalarının tamamlandığını ve şimdi aşı ile ilgili finansman konusunun çözüldüğünü ifade etmişti.

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rusya federasyon konseyi, koronavirüs, sputnik v, nazal aşı