https://tr.sputniknews.com/20211022/rusya-kosovanin-rus-diplomatlari-sinir-disi-etme-kararini-tanimiyoruz-1050097443.html

Rusya: Kosova’nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararını tanımıyoruz

Rusya: Kosova’nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararını tanımıyoruz

Rusya’nın Sırbistan Büyükelçiliği, Kosova ‘hükümetinin’ Priştine’de görev yapan 2 Rus diplomatı ‘sınır dışı etme’ kararını tanımadıklarını belirtti. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T21:44+0300

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Rusya’nın Sırbistan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Kosova’nın ‘bağımsızlığını’ ve dolayısıyla bölge ‘hükümeti’ ile diğer ‘yapılarını’ tanımıyoruz. Bizim için, Priştine’nin hiçbir ‘kararı’ yasal güce sahip değil. BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı kararı temelinde, Kosova’daki BM Geçici Yönetim Misyonu ile bu konuda dahil işbirliği yapıyoruz” ifadesine yer verildi.'BM Geçici Yönetim Misyonu’nda görev yapan Rus diplomatlara, tamamen uluslararası hukuk kapsamı içinde yasal faaliyetlerini yerine getirmelerine engel olma çabalarının kesinlikle kabul edilemez' olduğunu kaydeden Büyükelçilik, Priştine’nin attığı bu adımı, 'Rus diplomatlara yönelik provokasyon' olarak nitelendirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211022/kosova-2-rus-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1050094330.html

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