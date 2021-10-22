Rusya Merkez Bankası faiz artırdı: Dolar, Haziran 2020'den beri ilk kez 70 rublenin altını gördü

Petrol ve doğalgaz fiyatlarının artmasıyla son haftalarda önemli oranda değer kazanan ruble, Rusya Merkez Bankası'nın faizleri artırması sonrası dolar ve euro karşısında 2020 yazından bu yanaki en yüksek seviyeleri gördü.



Politika faizinde beklentilerin üzerinde bir artışa giden Rusya Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 7.50'ye çıkardı.



Böylece altıncı kez üst üste faizi artıran Rusya Merkez Bankası, sonraki toplantılardan da faiz artışı kararı çıkabileceği mesajını verdi.



Dolar ve euro 16 ay önceki seviyeye geriledi



Rusya Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar, 29 Haziran 2020'den bu yana ilk kez 70 rublenin altını gördü ve 69.985 seviyesine kadar indi.



81.4675'den işlem gören euro da, 22 Temmuz 2020'den beri ilk kez 82 rublenin altını test etmiş oldu.