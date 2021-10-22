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https://tr.sputniknews.com/20211022/rusyada-fabrikada-patlama-16-can-kaybi-1050078216.html
Rusya’da fabrikada patlama: 16 can kaybı
Rusya’da fabrikada patlama: 16 can kaybı
Rusya’nın Ryazan bölgesinde Elastik isimli bir fabrikadaki barut atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamada 16 kişi hayatını kaybetti. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T12:27+0300
2021-10-22T12:54+0300
dünya
rusya
fabrika
patlama
ryazan
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Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, fabrikada meydana gelen patlamada ölen kişi sayısı 16 olduğu belirtildi.Patlama, Ryazan bölgesindeki Elastik isimli fabrikada meydana geldi. Acil Durumlar Bakanlığı'na (EMERCOM) göre, patlamanın gerçekleştiği atölye fabrika bölgesindeki patlayıcı üretimi, depolama ve imhasıyla uğraşan özel bir şirkete ait.Daha önce güvenlik güçleri arasından bir kaynak, Sputnik'e açıklamasında, patlamanın sabah saatlerinde 17 kişilik yeni vardiya ekibinin gelmesinin ardından bir üretim ekipmanının açılması sonucunda meydana geldiğini ifade etti.Patlama sonucunda 150 metrekarelik yapı çöktü.Elastik isimli fabrika, en yakın yerleşm biriminden 2 kilometre uzakta kalıyor. Çevredeki halkın tehlike altında olduğu düşünülmüyor.Fabrikada son beş yılda 18 güvenlik kuralı ihlalinin kaydedildiği aktarılıyor. Ayrıca bu yıl daha önceleri fabrikada otomatik yangın alarmının olmadığı tespit edilmişti. Müfettişler, ayrıca acil çıkış kapıları ve çalışanlar için koruyucu ekipman bulunmadığını belirtiyor.Federal devlet üniter teşebbüsü olan ‘Elastik Fabrikası’ 1962 yılında kuruldu. Şirketin internet sitesindeki açıklamaya göre, 2015 yılına kadar yütürülen silahlanma programı kapsamında bu fabrika devlet tarafından savunma alanında verilen siparişleri yerine getiriyordu.Şirket bu süreçte karadaki hedefleri imha etmeye yönelik havacılık silahlarının, çok namlulu roketatar sistemlerindeki roketlerin ve denizaltıların gaz jenaratörleri donanımlarının sağlanması ve montajında tekel kuruluş konumundaydı.
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rusya, fabrika, patlama, ryazan

Rusya’da fabrikada patlama: 16 can kaybı

12:27 22.10.2021 (güncellendi: 12:54 22.10.2021)
© Fotoğraf : Rusya Acil Durumlar Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girRusya’nın Ryazan bölgesinde Elastik isimli bir fabrikadaki barut atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamada 16 kişi hayatını kaybetti.
Rusya’nın Ryazan bölgesinde Elastik isimli bir fabrikadaki barut atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamada 16 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Fotoğraf : Rusya Acil Durumlar Bakanlığı
/
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Rusya’nın Ryazan bölgesinde Elastik isimli bir fabrikadaki barut atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamada 16 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, fabrikada meydana gelen patlamada ölen kişi sayısı 16 olduğu belirtildi.
Patlama, Ryazan bölgesindeki Elastik isimli fabrikada meydana geldi. Acil Durumlar Bakanlığı'na (EMERCOM) göre, patlamanın gerçekleştiği atölye fabrika bölgesindeki patlayıcı üretimi, depolama ve imhasıyla uğraşan özel bir şirkete ait.
Daha önce güvenlik güçleri arasından bir kaynak, Sputnik'e açıklamasında, patlamanın sabah saatlerinde 17 kişilik yeni vardiya ekibinin gelmesinin ardından bir üretim ekipmanının açılması sonucunda meydana geldiğini ifade etti.
Patlama sonucunda 150 metrekarelik yapı çöktü.
Elastik isimli fabrika, en yakın yerleşm biriminden 2 kilometre uzakta kalıyor. Çevredeki halkın tehlike altında olduğu düşünülmüyor.
Fabrikada son beş yılda 18 güvenlik kuralı ihlalinin kaydedildiği aktarılıyor. Ayrıca bu yıl daha önceleri fabrikada otomatik yangın alarmının olmadığı tespit edilmişti. Müfettişler, ayrıca acil çıkış kapıları ve çalışanlar için koruyucu ekipman bulunmadığını belirtiyor.
Federal devlet üniter teşebbüsü olan ‘Elastik Fabrikası’ 1962 yılında kuruldu. Şirketin internet sitesindeki açıklamaya göre, 2015 yılına kadar yütürülen silahlanma programı kapsamında bu fabrika devlet tarafından savunma alanında verilen siparişleri yerine getiriyordu.
Şirket bu süreçte karadaki hedefleri imha etmeye yönelik havacılık silahlarının, çok namlulu roketatar sistemlerindeki roketlerin ve denizaltıların gaz jenaratörleri donanımlarının sağlanması ve montajında tekel kuruluş konumundaydı.
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