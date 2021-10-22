https://tr.sputniknews.com/20211022/rusyada-fabrikada-patlama-16-can-kaybi-1050078216.html

Rusya’da fabrikada patlama: 16 can kaybı

Rusya’da fabrikada patlama: 16 can kaybı

Rusya’nın Ryazan bölgesinde Elastik isimli bir fabrikadaki barut atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamada 16 kişi hayatını kaybetti. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T12:27+0300

2021-10-22T12:27+0300

2021-10-22T12:54+0300

dünya

rusya

fabrika

patlama

ryazan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050078027_0:58:1222:745_1920x0_80_0_0_267a1f8bde693317d2b3a7ef5e889b6e.jpg

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, fabrikada meydana gelen patlamada ölen kişi sayısı 16 olduğu belirtildi.Patlama, Ryazan bölgesindeki Elastik isimli fabrikada meydana geldi. Acil Durumlar Bakanlığı'na (EMERCOM) göre, patlamanın gerçekleştiği atölye fabrika bölgesindeki patlayıcı üretimi, depolama ve imhasıyla uğraşan özel bir şirkete ait.Daha önce güvenlik güçleri arasından bir kaynak, Sputnik'e açıklamasında, patlamanın sabah saatlerinde 17 kişilik yeni vardiya ekibinin gelmesinin ardından bir üretim ekipmanının açılması sonucunda meydana geldiğini ifade etti.Patlama sonucunda 150 metrekarelik yapı çöktü.Elastik isimli fabrika, en yakın yerleşm biriminden 2 kilometre uzakta kalıyor. Çevredeki halkın tehlike altında olduğu düşünülmüyor.Fabrikada son beş yılda 18 güvenlik kuralı ihlalinin kaydedildiği aktarılıyor. Ayrıca bu yıl daha önceleri fabrikada otomatik yangın alarmının olmadığı tespit edilmişti. Müfettişler, ayrıca acil çıkış kapıları ve çalışanlar için koruyucu ekipman bulunmadığını belirtiyor.Federal devlet üniter teşebbüsü olan ‘Elastik Fabrikası’ 1962 yılında kuruldu. Şirketin internet sitesindeki açıklamaya göre, 2015 yılına kadar yütürülen silahlanma programı kapsamında bu fabrika devlet tarafından savunma alanında verilen siparişleri yerine getiriyordu.Şirket bu süreçte karadaki hedefleri imha etmeye yönelik havacılık silahlarının, çok namlulu roketatar sistemlerindeki roketlerin ve denizaltıların gaz jenaratörleri donanımlarının sağlanması ve montajında tekel kuruluş konumundaydı.

rusya

ryazan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, fabrika, patlama, ryazan