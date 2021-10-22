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https://tr.sputniknews.com/20211022/rusyada-samsungun-61-farkli-modelinin-satisi-yasaklandi-1050071207.html
Rusya'da Samsung'un 61 farklı modelinin satışı yasaklandı
Rusya'da Samsung'un 61 farklı modelinin satışı yasaklandı
Moskova Tahkim Mahkemesi, Güney Koreli elektronik devi Samsung Electronics ve Rusya’daki yan kuruluşuna, Samsung’un akıllı telefonlarının 61 modelinin... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T04:48+0300
2021-10-22T04:48+0300
dünya
rusya
samsung
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Moskova Tahkim Mahkemesi, Samsung Pay ‘elektronik ödeme sistemi’ nedeniyle Rusya’ya ithalatını yasakladığı Samsung’un akıllı telefon modellerinin tam listesini açıkladı.Tahkim dosyasındaki verilere göre, aralarında 2017’de piyasaya sürülen Samsung Galaxy J5’ten, son çıkan Samsung Galaxy Z Flip ve Samsung Galaxy Fold'a kadar birçok popüler modelin yer aldığı 61 akıllı telefon modelinin Rusya'ya ithali yasaklandı. Daha önce İsviçreli şirket, Rus patenti ile korunan ‘elektronik ödeme sisteminin’ icadıyla ilgili haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Samsung Pay ödeme hizmetinin kullanılmasının durdurulmasını talep etmişti.Temmuz 2021'de Moskova Tahkim Mahkemesi, Sqwin SA'nın Samsung Electronics Rus Company ve Samsung Electronics Co Ltd.'e karşı açtığı davada, bu şirketlerin Samsung Pay ödeme hizmetini kullanmasını ve bu ödeme sistemi aracılığıyla ödeme işlevine sahip akıllı telefonların Rusya'ya ithalini yasaklamıştı.Samsung Electronics Rus Company ve Samsung Electronics Co Ltd’in avukatları, henüz yürürlüğe girmeyen mahkemenin kararına itiraz etti.Rusya Federal Fikri Mülkiyet Hizmetleri’ne (Rospatent) göre, Sqwin SA, Viktor Gulçenko tarafından geliştirilen ve 2 Aralık 2013'ten itibaren geçerli olan ‘elektronik ödeme sisteminin’ patentini 23 Nisan 2019’da tescil ettirdi.Rusya'da 2016’da piyasaya sürülen ve ülkedeki üçüncü en popüler temassız ödeme sistemi olan Samsung Pay, yüzde 17'lik bir paya sahip. Google Pay yüzde 32 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 30 ile Apple Pay izliyor. Uzmanlar, Google Pay ve Apple Pay’ın da Sqwin SA’nın patentinde yer alan maddeler nedeniyle dava kapsamına alınabileceğini belirtiyor.
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rusya, samsung

Rusya'da Samsung'un 61 farklı modelinin satışı yasaklandı

04:48 22.10.2021
© AFP 2021 / JUNG YEON-JESamsung
Samsung - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AFP 2021 / JUNG YEON-JE
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Moskova Tahkim Mahkemesi, Güney Koreli elektronik devi Samsung Electronics ve Rusya’daki yan kuruluşuna, Samsung’un akıllı telefonlarının 61 modelinin ithalatını, satışını ve depolamasını yasakladı.
Moskova Tahkim Mahkemesi, Samsung Pay ‘elektronik ödeme sistemi’ nedeniyle Rusya’ya ithalatını yasakladığı Samsung’un akıllı telefon modellerinin tam listesini açıkladı.
Tahkim dosyasındaki verilere göre, aralarında 2017’de piyasaya sürülen Samsung Galaxy J5’ten, son çıkan Samsung Galaxy Z Flip ve Samsung Galaxy Fold'a kadar birçok popüler modelin yer aldığı 61 akıllı telefon modelinin Rusya'ya ithali yasaklandı.
Daha önce İsviçreli şirket, Rus patenti ile korunan ‘elektronik ödeme sisteminin’ icadıyla ilgili haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Samsung Pay ödeme hizmetinin kullanılmasının durdurulmasını talep etmişti.
Temmuz 2021'de Moskova Tahkim Mahkemesi, Sqwin SA'nın Samsung Electronics Rus Company ve Samsung Electronics Co Ltd.'e karşı açtığı davada, bu şirketlerin Samsung Pay ödeme hizmetini kullanmasını ve bu ödeme sistemi aracılığıyla ödeme işlevine sahip akıllı telefonların Rusya'ya ithalini yasaklamıştı.
Samsung Electronics Rus Company ve Samsung Electronics Co Ltd’in avukatları, henüz yürürlüğe girmeyen mahkemenin kararına itiraz etti.
Rusya Federal Fikri Mülkiyet Hizmetleri’ne (Rospatent) göre, Sqwin SA, Viktor Gulçenko tarafından geliştirilen ve 2 Aralık 2013'ten itibaren geçerli olan ‘elektronik ödeme sisteminin’ patentini 23 Nisan 2019’da tescil ettirdi.
Rusya'da 2016’da piyasaya sürülen ve ülkedeki üçüncü en popüler temassız ödeme sistemi olan Samsung Pay, yüzde 17'lik bir paya sahip. Google Pay yüzde 32 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 30 ile Apple Pay izliyor. Uzmanlar, Google Pay ve Apple Pay’ın da Sqwin SA’nın patentinde yer alan maddeler nedeniyle dava kapsamına alınabileceğini belirtiyor.
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