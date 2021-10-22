https://tr.sputniknews.com/20211022/rusyada-samsungun-61-farkli-modelinin-satisi-yasaklandi-1050071207.html

Rusya'da Samsung'un 61 farklı modelinin satışı yasaklandı

Rusya'da Samsung'un 61 farklı modelinin satışı yasaklandı

Moskova Tahkim Mahkemesi, Güney Koreli elektronik devi Samsung Electronics ve Rusya’daki yan kuruluşuna, Samsung’un akıllı telefonlarının 61 modelinin... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T04:48+0300

2021-10-22T04:48+0300

2021-10-22T04:48+0300

dünya

rusya

samsung

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044375933_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_5ac85eab59f43c1cbccd40d4110bf9e8.jpg

Moskova Tahkim Mahkemesi, Samsung Pay ‘elektronik ödeme sistemi’ nedeniyle Rusya’ya ithalatını yasakladığı Samsung’un akıllı telefon modellerinin tam listesini açıkladı.Tahkim dosyasındaki verilere göre, aralarında 2017’de piyasaya sürülen Samsung Galaxy J5’ten, son çıkan Samsung Galaxy Z Flip ve Samsung Galaxy Fold'a kadar birçok popüler modelin yer aldığı 61 akıllı telefon modelinin Rusya'ya ithali yasaklandı. Daha önce İsviçreli şirket, Rus patenti ile korunan ‘elektronik ödeme sisteminin’ icadıyla ilgili haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Samsung Pay ödeme hizmetinin kullanılmasının durdurulmasını talep etmişti.Temmuz 2021'de Moskova Tahkim Mahkemesi, Sqwin SA'nın Samsung Electronics Rus Company ve Samsung Electronics Co Ltd.'e karşı açtığı davada, bu şirketlerin Samsung Pay ödeme hizmetini kullanmasını ve bu ödeme sistemi aracılığıyla ödeme işlevine sahip akıllı telefonların Rusya'ya ithalini yasaklamıştı.Samsung Electronics Rus Company ve Samsung Electronics Co Ltd’in avukatları, henüz yürürlüğe girmeyen mahkemenin kararına itiraz etti.Rusya Federal Fikri Mülkiyet Hizmetleri’ne (Rospatent) göre, Sqwin SA, Viktor Gulçenko tarafından geliştirilen ve 2 Aralık 2013'ten itibaren geçerli olan ‘elektronik ödeme sisteminin’ patentini 23 Nisan 2019’da tescil ettirdi.Rusya'da 2016’da piyasaya sürülen ve ülkedeki üçüncü en popüler temassız ödeme sistemi olan Samsung Pay, yüzde 17'lik bir paya sahip. Google Pay yüzde 32 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 30 ile Apple Pay izliyor. Uzmanlar, Google Pay ve Apple Pay’ın da Sqwin SA’nın patentinde yer alan maddeler nedeniyle dava kapsamına alınabileceğini belirtiyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, samsung