Rusya’nın ilk acil Kovid test üretimi Kırım’da açılacak

White Product Geliştirmeden Sorumlu Direktörü Aleksey Altınbayev, basın mensuplarına açıklamasında, “Kırım’da, ‘Krım Test’ adıyla test şirketi ve markası kurulacak. Tesisin komple maliyeti yaklaşık 500 milyon ruble (yaklaşık 66.5 milyon TL) olacak” ifadesini kullandı.Tesisin bileşenleri Güney Kore’den tedarik edilecek.Şirket gelecekte benzer tesisleri Moskova Bölgesi ve Kaliningrad’da da oldu.White Product, Rusya’ya Kovid-19 testlerinin tedarikçilerinden biri.
Rus White Product şirketi, Kovid-19 dahil virüslere yakalanan kişileri 3 dakika içinde ortaya çıkaracak testlerin üretimini Kırım’da açmayı planlıyor. Bu tesis Rusya’da bir ilk olacak.
White Product Geliştirmeden Sorumlu Direktörü Aleksey Altınbayev, basın mensuplarına açıklamasında, “Kırım’da, ‘Krım Test’ adıyla test şirketi ve markası kurulacak. Tesisin komple maliyeti yaklaşık 500 milyon ruble (yaklaşık 66.5 milyon TL) olacak” ifadesini kullandı.
Tesisin bileşenleri Güney Kore’den tedarik edilecek.
Şirket gelecekte benzer tesisleri Moskova Bölgesi ve Kaliningrad’da da oldu.
White Product, Rusya’ya Kovid-19 testlerinin tedarikçilerinden biri.