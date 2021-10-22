Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211022/rusyanin-ilk-acil-kovid-test-uretimi-kirimda-acilacak-1050071085.html
Rusya’nın ilk acil Kovid test üretimi Kırım’da açılacak
Rusya’nın ilk acil Kovid test üretimi Kırım’da açılacak
Rus White Product şirketi, Kovid-19 dahil virüslere yakalanan kişileri 3 dakika içinde ortaya çıkaracak testlerin üretimini Kırım’da açmayı planlıyor. Bu tesis... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T04:18+0300
2021-10-22T04:18+0300
koronavirüs
rusya
kırım
koronavirüs testi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049854326_0:14:1201:689_1920x0_80_0_0_aa26208a86b06a4a6d10d8f06c0b3d8a.jpg
White Product Geliştirmeden Sorumlu Direktörü Aleksey Altınbayev, basın mensuplarına açıklamasında, “Kırım’da, ‘Krım Test’ adıyla test şirketi ve markası kurulacak. Tesisin komple maliyeti yaklaşık 500 milyon ruble (yaklaşık 66.5 milyon TL) olacak” ifadesini kullandı.Tesisin bileşenleri Güney Kore’den tedarik edilecek.Şirket gelecekte benzer tesisleri Moskova Bölgesi ve Kaliningrad’da da oldu.White Product, Rusya’ya Kovid-19 testlerinin tedarikçilerinden biri.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049854326_53:0:1120:800_1920x0_80_0_0_30f7a6c09314393c701baa5853a066e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, kırım, koronavirüs testi

Rusya’nın ilk acil Kovid test üretimi Kırım’da açılacak

04:18 22.10.2021
© AFP 2021 / Loic VenanceFransa - koronavirüs testi
Fransa - koronavirüs testi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AFP 2021 / Loic Venance
Abone ol
Rus White Product şirketi, Kovid-19 dahil virüslere yakalanan kişileri 3 dakika içinde ortaya çıkaracak testlerin üretimini Kırım’da açmayı planlıyor. Bu tesis Rusya’da bir ilk olacak.
White Product Geliştirmeden Sorumlu Direktörü Aleksey Altınbayev, basın mensuplarına açıklamasında, “Kırım’da, ‘Krım Test’ adıyla test şirketi ve markası kurulacak. Tesisin komple maliyeti yaklaşık 500 milyon ruble (yaklaşık 66.5 milyon TL) olacak” ifadesini kullandı.
Tesisin bileşenleri Güney Kore’den tedarik edilecek.
Şirket gelecekte benzer tesisleri Moskova Bölgesi ve Kaliningrad’da da oldu.
White Product, Rusya’ya Kovid-19 testlerinin tedarikçilerinden biri.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:18Rusya’nın ilk acil Kovid test üretimi Kırım’da açılacak
03:48Sağlık Bakanlığı: Şehidimizin getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı
03:14Yargıtay Başkanı Akarca: Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi
03:08Meteoroloji: Hava sıcaklıkları Pazar gününden itibaren hissedilir derecede azalacak
02:46Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Nazal aşısı sürecini rahat atlattım
02:44Ümit Erdim: Şişmanlar yalancıdır, kendimden biliyorum
02:36'Kiev'i Belarus'tan elektrik almamaya çağıran Litvanya, Belarus'tan aldığı elektrik hacmini artırdı'
02:36Hindistan’da Kovid-19’a karşı aşılanan kişi sayısı 1 milyarı geçti
02:16Akşener paylaştı: Müzisyen, pandemide yaşadıklarını anlattı
02:00Sosyal medya paylaşımıyla başlayan tartışma, cinayetle sonuçlandı
01:52Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, Bulgaristan'ı tek golle geçti
01:49ABD Temsilciler Meclisinden, Trump'ın eski danışmanının 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması tavsiyesi
01:41Adele 5 yıl sonra çıkardığı ilk şarkısıyla dinlenme rekor kırdı
01:28Eski İtalya Başbakanı Berlusconi 'Bunga Bunga' partileri dolayısıyla yargılandığı davada beraat etti
01:03Ekonomist Fatih Özatay'dan faiz yorumu: Alınan kararı anlamıyorum, iktisat bilimiyle alakası yok
00:59Ambulans ekibinin mide bulantısı ilacı önererek yanından ayrıldığı kadın inme geçirdi
00:58Fatih Sultan Mehmet tuğralı vakfiyenin Londra'daki satışı Türkiye'nin girişimiyle durduruldu
00:47Buckingham Sarayı: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geceyi hastanede geçirdi
00:42'Küçük Messi': Arsenal 4 yaşındaki futbolcuyu transfer etti
00:41Saadet Partisi’nden Squid Game’li Merkez Bankası videosu