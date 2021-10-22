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https://tr.sputniknews.com/20211022/sabah-yazari-tl-degersizlestikce-fakirlesiyoruz-bircok-urune-aninda-zam-gelecek-1050072818.html
Sabah yazarı: TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz, birçok ürüne anında zam gelecek
Sabah yazarı: TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz, birçok ürüne anında zam gelecek
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'nn faiz indirimiyle ilgili olarak "TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz, birçok ürüne anında zam gelecek"... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T08:18+0300
2021-10-22T08:17+0300
ekonomi
merkez bankası
dilek güngör
hayat pahalılığı
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Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdiği yazısında, "Döviz kurları fırladığı için haklı olarak diyorlar ki, 'ülkeyi ateşe attılar', 'intihar ettiler', 'akılsızlık yaptılar'. Bundan sonra yazacaklarıma bu arkadaşlardan çok tepki geleceğini biliyorum. Ancak bu kararın akılsızlıkla yapılmış bir hata değil tercih olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı."TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz" diyen Güngör, kurun enflasyona yansıması olduğunu ve birçok ürüne zam geleceğine işaret ederek, "Hayat pahalılığı asgari ücret başta olmak üzere emekli ve dar gelirlilerin belini daha da bükecek. Bunun için de önümüzdeki günlerde bütçedeki marjların açılması beklenebilir. Yani ücretli kesimin enflasyona ezdirilmemesi için ücretlerin artırılması. İlerleyen günlerde Körfez ülkelerinden gelecek bir kaynak girişiyle kurun tansiyonunun düşürülmesi de gündeme gelebilir." diye yazdı.
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merkez bankası, dilek güngör, hayat pahalılığı

Sabah yazarı: TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz, birçok ürüne anında zam gelecek

08:18 22.10.2021
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Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'nn faiz indirimiyle ilgili olarak "TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz, birçok ürüne anında zam gelecek" dedi.
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimini değerlendirdiği yazısında, "Döviz kurları fırladığı için haklı olarak diyorlar ki, 'ülkeyi ateşe attılar', 'intihar ettiler', 'akılsızlık yaptılar'. Bundan sonra yazacaklarıma bu arkadaşlardan çok tepki geleceğini biliyorum. Ancak bu kararın akılsızlıkla yapılmış bir hata değil tercih olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz" diyen Güngör, kurun enflasyona yansıması olduğunu ve birçok ürüne zam geleceğine işaret ederek, "Hayat pahalılığı asgari ücret başta olmak üzere emekli ve dar gelirlilerin belini daha da bükecek. Bunun için de önümüzdeki günlerde bütçedeki marjların açılması beklenebilir. Yani ücretli kesimin enflasyona ezdirilmemesi için ücretlerin artırılması. İlerleyen günlerde Körfez ülkelerinden gelecek bir kaynak girişiyle kurun tansiyonunun düşürülmesi de gündeme gelebilir." diye yazdı.
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