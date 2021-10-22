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Sağlık Bakanlığı 'Neyim Var?' uygulamasını hayata geçirdi
Sağlık Bakanlığı 'Neyim Var?' uygulamasını hayata geçirdi
Uygulama aracılığıyla hastaların muayene için hangi bölüme gideceğini sistem belirleyecek. Böylelikle polikliniklere başvurularda yaşanan karışıklığın önüne... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T15:49+0300
2021-10-22T15:55+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
uygulama
poliklinik
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Sağlık Bakanlığı'nın, hastaların sağlık şikayetlerini yapay zekayla değerlendirerek doğru polikliniğe yönlendiren "Neyim Var?" uygulaması hayata geçti.Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, The Future Healthcare İstanbul Uluslararası Konferansı'nın açılış konuşmasında, hastaları muayene için doğru uzmanlık dalına ve hekime yönlendiren "Neyim Var?" adlı uygulaması sayesinde, hastaların doğru hekime daha hızlı ulaştığını belirtti.Birinci, şu bilgileri paylaştı: "Türkiye'de her gün 2 milyon muayene var. Şimdi Kovid sebebiyle biraz azaldı. Yüzde 6'sı yanlış branşa başvuruyor. Baktığınızda, 120 bin kişinin alabileceği tedavinin belki etkin bir şekilde alınmasını engellemiş oluyoruz. Yanlış branşı seçiyor, yanlış tesise gidiyor. Bu uygulama ne yapıyor? Kişiye tıbbi, anlayacağı sorular soruyor. Sonra branş önerisinde bulunuyor ve 5 tanıda en çok hangisi, oranların yüksekliğine göre de kendisine bilgi veriyor. Bunu geçen hafta açtık. 2 milyon giriş oldu. 90 bin civarında tanısıyla beraber sonuçlanan raporlar oldu. Hekim sizi muayene ettiği zaman da sizin ona verdiğiniz cevapları görüyor. Bundan sonraki süreçte en kritik hedefimiz, bu geri bildirimlerle tedavi süreçlerini etkin planlanmasını sağlamak. Bazen çok gereksiz tetkikler istiyor hekim, o hastalığı bulmak için. Sistem rehbere uygun, onun tanıya ne kadar hızlı ulaştığını ölçecek ve o kişiye makale önermeye başlayacak. Böylece hekimin sürekli öğrenme kapasitesini geliştirip, ona yardım edeceğiz ve sağlık profesyonellerinin elini rahatlatacağız."Dr. Şuayip Birinci, gelecekte daha kompakt, içinde inovasyon merkezleri olan özelleşmiş hastanelerin, biyomühendislik ve sağlık endüstrisinin tamamıyla sistemin içine daha yaklaştığı, değer bazlı, çıktı bazlı ödemenin olduğu, işini iyi yapanın her yerde daha iyi maddi karşılık bulduğu bir sağlık sisteminin kendilerini beklediğini sözlerine ekledi.
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sağlık bakanlığı, uygulama, poliklinik

Sağlık Bakanlığı 'Neyim Var?' uygulamasını hayata geçirdi

15:49 22.10.2021 (güncellendi: 15:55 22.10.2021)
© Sağlık BakanlığıNeyim Var? uygulaması
Neyim Var? uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Sağlık Bakanlığı
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Uygulama aracılığıyla hastaların muayene için hangi bölüme gideceğini sistem belirleyecek. Böylelikle polikliniklere başvurularda yaşanan karışıklığın önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Sağlık Bakanlığı'nın, hastaların sağlık şikayetlerini yapay zekayla değerlendirerek doğru polikliniğe yönlendiren "Neyim Var?" uygulaması hayata geçti.
Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, The Future Healthcare İstanbul Uluslararası Konferansı'nın açılış konuşmasında, hastaları muayene için doğru uzmanlık dalına ve hekime yönlendiren "Neyim Var?" adlı uygulaması sayesinde, hastaların doğru hekime daha hızlı ulaştığını belirtti.
Birinci, şu bilgileri paylaştı:
"Türkiye'de her gün 2 milyon muayene var. Şimdi Kovid sebebiyle biraz azaldı. Yüzde 6'sı yanlış branşa başvuruyor. Baktığınızda, 120 bin kişinin alabileceği tedavinin belki etkin bir şekilde alınmasını engellemiş oluyoruz. Yanlış branşı seçiyor, yanlış tesise gidiyor. Bu uygulama ne yapıyor? Kişiye tıbbi, anlayacağı sorular soruyor. Sonra branş önerisinde bulunuyor ve 5 tanıda en çok hangisi, oranların yüksekliğine göre de kendisine bilgi veriyor. Bunu geçen hafta açtık. 2 milyon giriş oldu. 90 bin civarında tanısıyla beraber sonuçlanan raporlar oldu. Hekim sizi muayene ettiği zaman da sizin ona verdiğiniz cevapları görüyor. Bundan sonraki süreçte en kritik hedefimiz, bu geri bildirimlerle tedavi süreçlerini etkin planlanmasını sağlamak. Bazen çok gereksiz tetkikler istiyor hekim, o hastalığı bulmak için. Sistem rehbere uygun, onun tanıya ne kadar hızlı ulaştığını ölçecek ve o kişiye makale önermeye başlayacak. Böylece hekimin sürekli öğrenme kapasitesini geliştirip, ona yardım edeceğiz ve sağlık profesyonellerinin elini rahatlatacağız."
Dr. Şuayip Birinci, gelecekte daha kompakt, içinde inovasyon merkezleri olan özelleşmiş hastanelerin, biyomühendislik ve sağlık endüstrisinin tamamıyla sistemin içine daha yaklaştığı, değer bazlı, çıktı bazlı ödemenin olduğu, işini iyi yapanın her yerde daha iyi maddi karşılık bulduğu bir sağlık sisteminin kendilerini beklediğini sözlerine ekledi.
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