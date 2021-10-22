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https://tr.sputniknews.com/20211022/santaj-davasinda-karim-benzema-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1050091268.html
Şantaj davasında Karim Benzema için istenen ceza belli oldu
Şantaj davasında Karim Benzema için istenen ceza belli oldu
Karim Benzema'nın şantaj suçlamasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Karim Benzema'nın yargılandığı davada duruşmalar sonuçlandı. Savcı... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T17:50+0300
2021-10-22T17:50+0300
spor
la liga
futbol
karim benzema
real madrid
dava
şantaj
mathieu valbuena
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Fransız futbolcu Benzema, milli takımdan takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya şantaj yapmakla suçlanıyordu. Davada savcı mütalaasını açıkladı.Benzema için 10 ay ertelemeli hapis ve 75 bin euro tazminat cezası talep edildi. Mahkeme kararını 24 Kasım Çarşamba günü açıklayacak.NTV'nin aktardığına göre, aralarında Benzema'nın da bulunduğu bir grup Valbuena'nın özel hayatına ilişkin gizli bir videosunu oyuncuya göndererek şantajda bulundu. İddiaya göre Valbuena'dan 150 bin euro istendi.2015'in Kasım ayında Benzema hakkında dava açılırken soruşturmanın 'mal varlığını gasp etme girişimi' kapsamında yürütüldüğü belirtilmişti.Benzema'nın milli takıma dönüşü sonrası Valbuena sessizliğini bozmuş ve kimseden beklentisi olmadığını vurgulamıştı: "Bence Didier Deschamps her durumda kazanan olacak. Başarılı olursa zor bir süreçte bunu başardığı söylenecek. Olmazsa suçlanmayacak. Benzema'nın Milli Takım'a alınmasında bir problem görmüyorum. Fransa'ya yarar sağlayacaksa benim söyleyecek sözüm olamaz. Deschamps, Benzema ile ilgili kararını bildirmek için beni aradı mı? Hayır. Hayatımı yaşıyorum ve sahada zevk alıyorum. Didier'den veya herhangi birinden bir şey beklemiyorum."Aynı davada yargılanan 4 kişiden olayın kilit ismi olarak kabul edilen Mustafa Zouaoui için 4 yıl hapis ve 15 bin euro para cezası, Valbuena'nın telefonunda videoyu alan Axel Angot için 18 ay hapis ve 15 bin euro para cezası, şantajda aracı olan Younes Houass ve Karim Zenati için 18'er ay hapis ve 5'er bin euro para cezası talep edildi.Benzema ilk duruşmaya katılmazken, avukatları yıldız futbolcuya yöneltilen iddiaları protesto etti. Davada hazır bulunan Valbuena, "6 yıldır bu dava devam ediyor. Herkes burada fakat Karim Benzema yok. Yazık ki 6 yıldır bekliyoruz. Ne olursa olsun peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.Şantaj süreci ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Valbuena, "Bu video ile ilgili bana ilk uyarı Djibril Cissé'den geldi. Video çıkmasın diye para vermeyi hiç düşünmedim. Tehlikede olduğumu hissettim ve şikayette bulundum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210107/benzema-valbuenaya-seks-videosuyla-santaj-girisimi-davasinda-yargilanacak-1043535413.html
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la liga, futbol, karim benzema, real madrid, dava, şantaj, mathieu valbuena

Şantaj davasında Karim Benzema için istenen ceza belli oldu

17:50 22.10.2021
© AFP 2021 / GERARD JULIEN Karim Benzema
Karim Benzema - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AFP 2021 / GERARD JULIEN
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Karim Benzema'nın şantaj suçlamasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Karim Benzema'nın yargılandığı davada duruşmalar sonuçlandı. Savcı, Fransız yıldız için hapis ve para cezası istedi.
Fransız futbolcu Benzema, milli takımdan takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya şantaj yapmakla suçlanıyordu. Davada savcı mütalaasını açıkladı.
Benzema için 10 ay ertelemeli hapis ve 75 bin euro tazminat cezası talep edildi. Mahkeme kararını 24 Kasım Çarşamba günü açıklayacak.
NTV'nin aktardığına göre, aralarında Benzema'nın da bulunduğu bir grup Valbuena'nın özel hayatına ilişkin gizli bir videosunu oyuncuya göndererek şantajda bulundu. İddiaya göre Valbuena'dan 150 bin euro istendi.
2015'in Kasım ayında Benzema hakkında dava açılırken soruşturmanın 'mal varlığını gasp etme girişimi' kapsamında yürütüldüğü belirtilmişti.
Benzema'nın milli takıma dönüşü sonrası Valbuena sessizliğini bozmuş ve kimseden beklentisi olmadığını vurgulamıştı:
"Bence Didier Deschamps her durumda kazanan olacak. Başarılı olursa zor bir süreçte bunu başardığı söylenecek. Olmazsa suçlanmayacak. Benzema'nın Milli Takım'a alınmasında bir problem görmüyorum. Fransa'ya yarar sağlayacaksa benim söyleyecek sözüm olamaz. Deschamps, Benzema ile ilgili kararını bildirmek için beni aradı mı? Hayır. Hayatımı yaşıyorum ve sahada zevk alıyorum. Didier'den veya herhangi birinden bir şey beklemiyorum."
Karim Benzema - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2021
SPOR
Benzema, Valbuena'ya seks videosuyla şantaj girişimi davasında yargılanacak
7 Ocak, 18:31
Aynı davada yargılanan 4 kişiden olayın kilit ismi olarak kabul edilen Mustafa Zouaoui için 4 yıl hapis ve 15 bin euro para cezası, Valbuena'nın telefonunda videoyu alan Axel Angot için 18 ay hapis ve 15 bin euro para cezası, şantajda aracı olan Younes Houass ve Karim Zenati için 18'er ay hapis ve 5'er bin euro para cezası talep edildi.
Benzema ilk duruşmaya katılmazken, avukatları yıldız futbolcuya yöneltilen iddiaları protesto etti. Davada hazır bulunan Valbuena, "6 yıldır bu dava devam ediyor. Herkes burada fakat Karim Benzema yok. Yazık ki 6 yıldır bekliyoruz. Ne olursa olsun peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.Şantaj süreci ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Valbuena, "Bu video ile ilgili bana ilk uyarı Djibril Cissé'den geldi. Video çıkmasın diye para vermeyi hiç düşünmedim. Tehlikede olduğumu hissettim ve şikayette bulundum" dedi.
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