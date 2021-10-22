https://tr.sputniknews.com/20211022/sen-ben-lenin-26-kasimda-vizyona-giriyor-1050089583.html

'Sen Ben Lenin' 26 Kasım'da vizyona giriyor

'Sen Ben Lenin' 26 Kasım'da vizyona giriyor

Yönetmen Tufan Taştan'ın senaryosunu yazar Barış Bıçakçı ile yazdığı ilk uzun metrajlı filmi “Sen Ben Lenin” filmi 26 Kasım’da vizyona girecek. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T16:56+0300

2021-10-22T16:56+0300

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yaşam

vladimir lenin

adana

altın koza

istanbul film festivali

mizah

prömiyer

barış bıçakçı

tufan taştan

moskova film festivali

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Polisiye ve kara mizah türündeki “Sen Ben Lenin”; Karadeniz’de bir kasabanın kıyısına vuran Lenin heykelinin dikilişinin ardından, başbakanın katılımıyla gerçekleşecek açılış töreninden hemen önce çalınmasını ve Ankara’dan görevlendirilen iki polisin kasabada kayıp Lenin heykelinin peşine düşmesini anlatıyor.Başrollerini Barış Falay ile Saygın Soysal’ın paylaştığı filmde; Melis Birkan, Serdar Orçin, Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Şerif Erol, Binnur Kaya, Mustafa Kırantepe, Serkan Keskin, Nazlı Bulum, Murat Kılıç, Sarp Aydınoğlu, Barış Yıldız, Sarp Akkaya, Necip Memili, Bige Önal ve Utku Çakar rol aldı.Film, 45. Sao Paulo Uluslararası Film Festivali’nin ‘Yeni Sinemacılar’ bölümünde yarışıyor. Ayrıca, önümüzdeki günlerdi 32. Ankara Film Festivali’nde ‘Ulusal Yarışma’ bölümünde yarışacak.Film, dünya prömiyerini 43. Moskova Film Festivali'nde ve Türkiye prömiyerini yaptığı 40. İstanbul Film Festivali’nde yapmıştı.40. İstanbul Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü ve 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ise 'Adana İzleyici Ödülü' almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210417/sen-ben-lenin-dunya-promiyerini-43-moskova-film-festivalinde-gerceklestiriyor-1044296334.html

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