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Sosyal medyada yeni dolandırıcılık yöntemi: '10 bin TL karşılığında taciz şikayetinden vazgeçelim'
Sosyal medyada yeni dolandırıcılık yöntemi: '10 bin TL karşılığında taciz şikayetinden vazgeçelim'
İzmir'de yaşayan Tunahan K., 'sosyal medyada yaşı küçük olan kişiyle cinsellik üzerine konuştuğu ve karşılıklı özel fotoğraflarını paylaştığına' dair şikayet... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T14:09+0300
2021-10-22T14:09+0300
yaşam
sosyal medya
taciz
dolandırıcılık
arabuluculuk
arabulucu
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İş yerinde tekstil ürünleri satışı yapan Tunahan K., bir süre önce sosyal medyadan bir kadınla sohbet etmeye başladı. Özel fotoğrafların gönderilmesine varan sohbet sonrası Tunahan K.'ye, konuştuğu kişi yaşının 13 olduğunu söyledi. Bunun üzerine bir haftadır görüştüğü kişiyle iletişimi kesen Tunahan K., bu kişinin hesabını da sosyal medyadan engelledi. Bir süre sonra kendini arabulucu olarak tanıtan biri, 3 gün sonra WhatsApp üzerinden Tunahan K.'ye ulaştı. Tunahan K.'ye şikayet dilekçesi gönderen sözde arabulucu, vereceği IBAN hesabına 10 bin lira göndermesi halinde kendisinden şikayetçi olmayacağını söyledi. Parayı hazırlayan Tunahan K.'yi bir arkadaşı uyardı. Uyarı sonrası konuyu avukatı ile paylaşan Tunahan K., WhatsApp üzerinden gönderilen evrakın sahte olduğunun, evraktaki imza sahibi avukatın ise olaydan haberi olmadığının anlaşılması üzerine dolandırılmaktan kurtuldu. Tunahan K.'nin avukatı Abdi Yaşar, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Sosyal medyada yeni dolandırıcılık yöntemiDolandırıcıların her geçen gün yeni bir yöntem bulduğunu belirten Avukat Abdi Yaşar, şunları söyledi:Cumhuriyet Savcılığı'na 'dolandırıcılık' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Avukat Yaşar, "Meslektaşlarımla yaptığım görüşmede birçok kişinin bu yöntemle dolandırıldığını öğrendim. Cinsel istismar olaylarının bu kadar istismar edildiği bir başka dolandırıcılık olayı yok. Böyle kişiler nedeniyle insanlarımız mağdur olmasın. Bunlar sahte profil, sahte hesaplar. Böyle bir kişi gerçekte yok" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211020/kendilerini-doktor-olarak-tanitan-dolandirici-cift-yakalandi-1049986155.html
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sosyal medya, taciz, dolandırıcılık, arabuluculuk, arabulucu

Sosyal medyada yeni dolandırıcılık yöntemi: '10 bin TL karşılığında taciz şikayetinden vazgeçelim'

14:09 22.10.2021
© DHA Taciz suçu şikayet dilekçesiyle dolandıracaklardı
Taciz suçu şikayet dilekçesiyle dolandıracaklardı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© DHA
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İzmir'de yaşayan Tunahan K., 'sosyal medyada yaşı küçük olan kişiyle cinsellik üzerine konuştuğu ve karşılıklı özel fotoğraflarını paylaştığına' dair şikayet dilekçesi gönderen, ardından kendini arabulucu olarak tanıtıp, 10 bin TL vermesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyleyen kişi tarafından dolandırılmak istendi.
İş yerinde tekstil ürünleri satışı yapan Tunahan K., bir süre önce sosyal medyadan bir kadınla sohbet etmeye başladı. Özel fotoğrafların gönderilmesine varan sohbet sonrası Tunahan K.'ye, konuştuğu kişi yaşının 13 olduğunu söyledi. Bunun üzerine bir haftadır görüştüğü kişiyle iletişimi kesen Tunahan K., bu kişinin hesabını da sosyal medyadan engelledi.
Bir süre sonra kendini arabulucu olarak tanıtan biri, 3 gün sonra WhatsApp üzerinden Tunahan K.'ye ulaştı. Tunahan K.'ye şikayet dilekçesi gönderen sözde arabulucu, vereceği IBAN hesabına 10 bin lira göndermesi halinde kendisinden şikayetçi olmayacağını söyledi. Parayı hazırlayan Tunahan K.'yi bir arkadaşı uyardı. Uyarı sonrası konuyu avukatı ile paylaşan Tunahan K., WhatsApp üzerinden gönderilen evrakın sahte olduğunun, evraktaki imza sahibi avukatın ise olaydan haberi olmadığının anlaşılması üzerine dolandırılmaktan kurtuldu. Tunahan K.'nin avukatı Abdi Yaşar, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medyada yeni dolandırıcılık yöntemi

Dolandırıcıların her geçen gün yeni bir yöntem bulduğunu belirten Avukat Abdi Yaşar, şunları söyledi:
"Müvekkilimi WhatsApp üzerinden gönderilen yazı, dilekçe formatında yazılmayan sahte bir evrak. Müvekkilim durumu bildirince söz konusu dilekçede imzası bulunan avukatı aradım. Avukat bey, kendisinin böyle bir olaydan haberinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine ben kendisini arabulucu olarak tanıtan kişiyi aradım. Benim telefonlarımı açmadı. Ne aramama yanıt verdi ne mesajlarına dönüş yaptı."
Cumhuriyet Savcılığı'na 'dolandırıcılık' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Avukat Yaşar, "Meslektaşlarımla yaptığım görüşmede birçok kişinin bu yöntemle dolandırıldığını öğrendim. Cinsel istismar olaylarının bu kadar istismar edildiği bir başka dolandırıcılık olayı yok. Böyle kişiler nedeniyle insanlarımız mağdur olmasın. Bunlar sahte profil, sahte hesaplar. Böyle bir kişi gerçekte yok" diye konuştu.
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