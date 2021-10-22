https://tr.sputniknews.com/20211022/soyludan-fatfa-gri-liste-tepkisi-bu-kadar-yuzsuzluk-olabilir-1050075512.html
Soylu: Çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız
Soylu: Çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “İran’da 3.5 milyon Afganlı var. 2 milyonu hareket etmeye hazır, günlük 2 bin kişinin kişinin geldiğini düşünürsek çok ciddi bir... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T10:49+0300
2021-10-22T10:49+0300
2021-10-22T11:44+0300
süleyman soylu
politika
büyükelçi
kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf)
osman kavala
iran
afganistan
afgan
göç
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Bakan Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'na açıklamalarda bulundu. ABD, Almanya ve Fransa'nın da aralarında olduğu 10 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinin yayımladığı ortak açıklama ile iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etmesine tepki gösteren Soylu, "10 tane büyükelçi hukuka müdahale eden bir açıklama yapıyor. Ne pervasız, ne edepsiz bir açıklama. Yarın bizden Apo'yu da çıkarmamızı isteyebilirler. Selahattin Demirtaş'ı da çıkarmamızı isteyebilirler. Bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala'yı serbest bırakmadık, Demirtaş'ı serbest bırakmadık. PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi. Soylu ayrıca, Türkiye'nin Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'yeterince çaba göstermeyen' ülkelerin bulunduğu 'gri listeye' almasına ilişkin de "Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupadır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir. Bu kadar gerçeklerden aykırı tespitler yapılabilir" diye konuştu. Türkiye'nin göç sorununa da değinen Soylu şöyle konuştu:"3,5 milyon Afganlı var İran'da. 2 milyonu hareket etmeye hazır, günlük 2 bin kişinin kişinin geldiğini düşünürsek çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız."
https://tr.sputniknews.com/20211021/turkiye-kara-para-aklama-ve-terorizmin-finansmani-ile-mucadele-konusunda-gri-listeye-alindi-1050056246.html
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süleyman soylu, büyükelçi, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu (fatf), osman kavala, iran, afganistan, afgan, göç
Soylu: Çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız
10:49 22.10.2021 (güncellendi: 11:44 22.10.2021)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “İran’da 3.5 milyon Afganlı var. 2 milyonu hareket etmeye hazır, günlük 2 bin kişinin kişinin geldiğini düşünürsek çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız” dedi.
Bakan Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'na açıklamalarda
bulundu.
ABD, Almanya ve Fransa'nın da aralarında olduğu 10 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinin yayımladığı ortak açıklama ile iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep etmesine tepki gösteren Soylu, "10 tane büyükelçi hukuka müdahale eden bir açıklama yapıyor. Ne pervasız, ne edepsiz bir açıklama. Yarın bizden Apo'yu da çıkarmamızı isteyebilirler. Selahattin Demirtaş'ı da çıkarmamızı isteyebilirler. Bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala'yı serbest bırakmadık, Demirtaş'ı serbest bırakmadık. PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Bu kararın siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Soylu ayrıca, Türkiye'nin Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'yeterince çaba göstermeyen' ülkelerin bulunduğu 'gri listeye' almasına ilişkin de "Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupadır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir. Bu kadar gerçeklerden aykırı tespitler yapılabilir" diye konuştu.
Türkiye'nin göç sorununa da değinen Soylu şöyle konuştu:
"3,5 milyon Afganlı var İran'da. 2 milyonu hareket etmeye hazır, günlük 2 bin kişinin kişinin geldiğini düşünürsek çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız."