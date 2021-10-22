https://tr.sputniknews.com/20211022/sp-turkiyenin-kredi-notunu-doviz-cinsinde-b-yerel-para-biriminde-bb--olarak-teyit-etti-1050100512.html

S&P, Türkiye'nin kredi notunu döviz cinsinde 'B+', yerel para biriminde 'BB-' olarak teyit etti

S&P, Türkiye'nin kredi notunu döviz cinsinde 'B+', yerel para biriminde 'BB-' olarak teyit etti

S&P, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T23:38+0300

2021-10-22T23:38+0300

2021-10-23T00:14+0300

ekonomi

türkiye

standard & poor's

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti.S&P, halihazırda Türkiye'nin Döviz cinsinden kredi notunu "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak değerlendiriyor.S&P tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin ihracattaki güçlü toparlanmanın ve yurt içi faaliyetlerin desteğiyle bu yıl yüzde 8,6 oranında büyüyeceği kaydedildi. Buna ek olarak, Türkiye’nin kamu net borcunun 2021 yılı sonunda GSYİH'nin yüzde 34'üne ulaşmasını bekledikleri belirtildi. Ülke ekonomisinde yaşanan son gelişmelere rağmen, para politikasının öngörülemez olduğunu açıklayan S&P, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunu hala zayıf olarak gördüklerini açıkladı.Açıklamada ayrıca, Türkiye’deki enflasyon oranının, kurumun derecelendirdiği 137 ülke arasında en yüksek enflasyon oranına sahip 8. ülke olduğu kaydedildi.

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türkiye, standard & poor's