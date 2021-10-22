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https://tr.sputniknews.com/20211022/suructaki-bombali-saldiri-davasi-tek-tutuklu-saniga-ceza-verilerek-kapatildi-1050094855.html
Suruç’taki bombalı saldırı davası: Tek tutuklu sanığa ceza verilerek kapatıldı
Suruç’taki bombalı saldırı davası: Tek tutuklu sanığa ceza verilerek kapatıldı
Suruç’ta IŞİD tarafından gerçekleştirilen ve 33 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısı ile ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T19:53+0300
2021-10-22T20:01+0300
türkiye
işid
suruç
suruç saldırısı
türkiye
saldırı
terör
akp
dava
patlama
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Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen canlı bomba saldırısı ile ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü. 33 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ile ilgili açılan davanın 21. duruşması Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi Urfa T Tipi Cezaevi Kampüsü’ndeki Salonu’nda görüldü. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada Adıyaman Barosu’nun davaya müdahil olma talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Duruşmada, iddia makamı, daha önce verdiği mütalaayı yineledi. Bir önceki duruşmada avukatların savunma yaptıkları belirtilerek tanık vekillerinin savunma yapmamasına karar verildi. Avukatlar verilen karara tepki göstererek, avukatlar ve aileler olarak ayrı ayrı savunma yapmak istedi.Mahkeme heyeti avukatların mütalaaya karşı savunma yapma talebini bir önceki duruşmada reddi hakim talebinde bulundukları gerekçesiyle oybirliğiyle reddetti. Karara avukat ve aileler tepki gösterdi. Aileler ve saldırıda yaralananlar jandarma tarafından salondan çıkarılmak istendi, ancak avukatlar ve milletvekillerinin araya girmesiyle karardan vazgeçildi. Mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir aranın ardından devam etti. Aranın ardından mahkeme heyeti, önceki kararından dönerek taraflara söz hakkı verileceğine ilişkin ara karar kurdu. Katılanlar sırayla beyanda bulundu.Tek tutuklu sanığa 34 kez ağırlaştırılmış müebbetArdından kararı açıklayan mahkeme heyeti, İlhami Bali ve Deniz Büyükçelebi dosyalarının aramaları devam ettiği gerekçesiyle ayrılmasına, davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin’e 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme' suçundan 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, eylemin teşebbüs noktasından kalmasından bin 890 yıl, patlayıcı bulundurmaktan 10 yıl ve 40 bin TL para cezası vererek dava dosyasını kapattı.
https://tr.sputniknews.com/20210721/suruc-eylemlerine-polis-mudahalesi-1045014680.html
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işid, suruç, suruç saldırısı, türkiye, saldırı, terör, akp, dava, patlama, intihar saldırısı, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet, müebbet hapis cezası

Suruç’taki bombalı saldırı davası: Tek tutuklu sanığa ceza verilerek kapatıldı

19:53 22.10.2021 (güncellendi: 20:01 22.10.2021)
© AA / Kerem Kocalar Suruç'taki terör saldırısı
 Suruç'taki terör saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA / Kerem Kocalar
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Suruç’ta IŞİD tarafından gerçekleştirilen ve 33 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısı ile ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme, tek tutuklu sanık Yakup Şahin'e 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilerek kapatıldı.
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen canlı bomba saldırısı ile ilgili açılan davanın karar duruşması görüldü.
33 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ile ilgili açılan davanın 21. duruşması Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi Urfa T Tipi Cezaevi Kampüsü’ndeki Salonu’nda görüldü. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada Adıyaman Barosu’nun davaya müdahil olma talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.
Duruşmada, iddia makamı, daha önce verdiği mütalaayı yineledi. Bir önceki duruşmada avukatların savunma yaptıkları belirtilerek tanık vekillerinin savunma yapmamasına karar verildi. Avukatlar verilen karara tepki göstererek, avukatlar ve aileler olarak ayrı ayrı savunma yapmak istedi.
Mahkeme heyeti avukatların mütalaaya karşı savunma yapma talebini bir önceki duruşmada reddi hakim talebinde bulundukları gerekçesiyle oybirliğiyle reddetti. Karara avukat ve aileler tepki gösterdi. Aileler ve saldırıda yaralananlar jandarma tarafından salondan çıkarılmak istendi, ancak avukatlar ve milletvekillerinin araya girmesiyle karardan vazgeçildi.
Mahkeme heyeti duruşmaya kısa bir aranın ardından devam etti. Aranın ardından mahkeme heyeti, önceki kararından dönerek taraflara söz hakkı verileceğine ilişkin ara karar kurdu. Katılanlar sırayla beyanda bulundu.
Suruç'ta patlamanın meydana geldiği alana Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'nun (SGDF) Kobani'ye götürmek istediği oyuncaklar bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2021
DÜNYA
Suruç eylemlerine polis müdahalesi
21 Temmuz, 10:02

Tek tutuklu sanığa 34 kez ağırlaştırılmış müebbet

Ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, İlhami Bali ve Deniz Büyükçelebi dosyalarının aramaları devam ettiği gerekçesiyle ayrılmasına, davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin’e 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme' suçundan 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, eylemin teşebbüs noktasından kalmasından bin 890 yıl, patlayıcı bulundurmaktan 10 yıl ve 40 bin TL para cezası vererek dava dosyasını kapattı.
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