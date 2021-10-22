Tanıştığı kadınla otele giden şahıs, kadının telefonlarını çalıp kaçarken birinci kattan aşağı düştü

İstanbul Beyoğlu'nda geçen Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şahıs Taksim Meydanı’nda tanıştığı kadınla bir süre sonra semtte bulunan bir otele gitti.Kadın lavaboya gittiği esnada şahıs, onun iki adet cep telefonunu çaldı. Şahıs ardından pencereyi açarak aşağıya atlamak istedi. Ancak sac levhaya basan şahıs dengesini kaybederek aşağıya düşüp yaralandı. O esnada orada oturan bir adam ise bir anda yerinden kalkınca yaralanmaktan kıl payı kurtuldu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise şahsın kadının cep telefonlarını çaldıktan sonra kaçmaya çalıştığı esnada 1. kattan düştüğünü tespit etti.
İstanbul Beyoğlu’nda tanıştığı kadınla bir otele giden şahıs, kadının telefonlarını çalıp kaçmak isterken pencereden atlayacağı esnada sac levhaya basıp aşağıya düştü. Otelin önünde oturan adam ise bir anda yerinden kalkınca yaralanmaktan saniyelerle kurtuldu.
İstanbul Beyoğlu'nda geçen Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şahıs Taksim Meydanı’nda tanıştığı kadınla bir süre sonra semtte bulunan bir otele gitti.
Kadın lavaboya gittiği esnada şahıs, onun iki adet cep telefonunu çaldı. Şahıs ardından pencereyi açarak aşağıya atlamak istedi. Ancak sac levhaya basan şahıs dengesini kaybederek aşağıya düşüp yaralandı. O esnada orada oturan bir adam ise bir anda yerinden kalkınca yaralanmaktan kıl payı kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı şahsı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise şahsın kadının cep telefonlarını çaldıktan sonra kaçmaya çalıştığı esnada 1. kattan düştüğünü tespit etti.