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https://tr.sputniknews.com/20211022/tema-parkta-elektrik-kesildi-35-kisi-hiz-treninde-mahsur-kaldi-1050085449.html
Tema parkta elektrik kesildi, 35 kişi hız treninde mahsur kaldı
Tema parkta elektrik kesildi, 35 kişi hız treninde mahsur kaldı
Japonya’nın Osaka şehrindeki tema parkında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 35 kişi dev hızlı tren hattının tepesinde mahsur kaldı. Yolcular, 3 saat süren... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T15:11+0300
2021-10-22T15:11+0300
2021-10-22T15:21+0300
japonya
yaşam
elektrik kesintisi
tren
tema parkı
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Osaka şehrindeki Universal Studios tema parkında yaşanan elektrik kesintisi, korku dolu anlara neden oldu.Parktaki 35 kişi, dev hızlı tren hattının tepesinde mahsur kaldı.Yerel saatle 12.45 sularında yaşanan olayın ardından dakikalarca elektriklerin gelmesini bekleyen yolcular, yaklaşık 3 saat süren kurtarma operasyonunun ardından tahliye edilebildi.Bölgeye elektrik sağlayan Kansai Elektrik Dağıtım A.Ş., bölgede meydana gelen kesintiden 3 bin 200 kişinin etkilendiğini duyurdu.
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japonya, elektrik kesintisi, tren, tema parkı
Tema parkta elektrik kesildi, 35 kişi hız treninde mahsur kaldı 15:11 22.10.2021 (güncellendi: 15:21 22.10.2021)
Japonya’nın Osaka şehrindeki tema parkında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 35 kişi dev hızlı tren hattının tepesinde mahsur kaldı. Yolcular, 3 saat süren operasyonla tahliye edildi.
Osaka şehrindeki Universal Studios
tema parkında yaşanan elektrik kesintisi, korku dolu anlara neden oldu.
Parktaki 35 kişi, dev hızlı tren hattının tepesinde
mahsur kaldı.
Yerel saatle 12.45 sularında yaşanan olayın ardından dakikalarca elektriklerin gelmesini bekleyen yolcular, yaklaşık 3 saat süren kurtarma operasyonunun ardından tahliye edilebildi.
Bölgeye elektrik sağlayan Kansai Elektrik Dağıtım A.Ş., bölgede meydana gelen kesintiden 3 bin 200 kişinin etkilendiğini duyurdu.